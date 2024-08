Amici 24 quando va in tv? Quando vedremo la prima puntata della nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi con la formazione della nuova classe di canto e ballo? Quando cioè potremo conoscere i nuovi talenti del programma di Canale 5? Ecco svelata, salvo cambiamenti dell’ultima ora, la data in cui il programma prenderà nuovamente il via, pronto a regalarci forti emozioni e bellissime esibizioni.

Amici 2024-2025 quando inizia? La data di messa in onda della prima puntata

Amici 24 quando inizia? Quando lo vedremo in tv? Ebbene i palinsesti Mediaset sono in via di definizione, ma alcune date di messa in onda dei programmi più attesi sono appena state annunciate. Salvo cambiamenti dell’ultima ora il talent condotto da Maria De Filippi prenderà il via da sabato 15 settembre 2024.

Finalmente, a metà settembre, scopriremo da chi è composta la nuova classe dei talenti di canto e ballo che ci terranno compagnia sia durante l’autunno che l’inverno.

Quest’anno, come vi abbiamo annunciato, ci sarà per tutti i telespettatori e i fan del programma di Canale 5, una grossa novità. Si sta organizzando una trasmissione con Silvia Toffanin per raccontare i talenti sfornati dal programma che hanno avuto maggior successo e fatto carriera.

Amici 24 cast e professori: le voci

Ad oggi i casting per Amici 24 sono ancora aperti. Si sta lavorando sodo per cercare i nuovi talenti che andranno a comporre la nuova classe. Nel frattempo sui social si vocifera di cambiamenti nelle schiere dei prof. Chi va e chi viene? C’è chi da in partenza Raimondo Todaro e chi dice che a salutarci sarà Anna Pettinelli.

Al loro posto? Giusy Ferreri e un ex ballerino del programma che ora sta andando forte in America, ovvero Adriano Bettinelli. Sicurezze ce ne sono? Per ora ancora nessuna. Si attendono annunci ufficiali oppure la registrazione della prima puntata del programma e le nostre succulente anticipazioni fornite dalle talpe di Amici News.