A breve tornerà Amici 23? Chi saranno i professionisti, ovvero chi farà parte del cast del talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Ecco una possibile indiscrezione raccolta dalle talpe di Amici News in esclusiva per noi.

Amici 23 professionisti: una amata ballerina nel cast?

In attesa di scoprire quali saranno i talenti di Amici 23, ovvero chi farà parte della nuova classe del talent di Canale 5, possiamo iniziare a cercare di capire quali ballerini professionisti sono stati chiamati da Maria De Filippi per fare da mentori e da insegnanti agli alunni, ma anche per dimostrare le varie coreografie e far impazzire il pubblico.

In attesa della riconferma della presenza di: Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Umberto Gaudino, Elena D’Amario e Francesca Tocca possiamo intanto iniziare ad analizzare le prime voci che circolano in merito alle new entry nel cast.

Secondo le talpe ben informate di Amici News pare che una allieva di Amici 22, una allieva molto amata e supportata da Alessandra Celentano, nonostante i contratti e le offerte ricevute abbia deciso di tornare in tv e continuare a far parte del talent, sotto una veste nuova. Di chi si tratta?

A quanto apprendiamo la nuova ballerina professionista potrebbe essere proprio Isobel Kinner. Pare che durante una esibizione e un incontro con i fan in Romagna, tra Faenza e Rimini, si sia lasciata scappare che la rivedremo nel talent di Maria De Filippi in qualità di professionista.

Non abbiamo ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale, ma anche ai nostri microfoni Isobel aveva assicurato che l’avremmo vista presto in tv.

Isobel ad Amici 23: la decisione di rimanere in Italia e i premi vinti

Isonel diventerà professionista ad Amici 23? La voce pare essere sempre più insistente. In fin dei conti la ballerina aveva oltretutto detto di voler rimanere in Italia per continuare a studiare. Oltre a questo va sottolineato che una volta terminato il programma la sua storia con il cantante Cricca è ripresa a gonfie vele. Sarebbe brutto allontanarsi proprio ora.

Eppure ad Isobel durante la finale sono stati proposti, oltre la vincita dei 30 mila euro del premio Tim, ben tre diverse possibilità davvero importanti nel mondo della danza. Quali?