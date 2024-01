Amici 23, Mew e Matthew hanno lasciato la scuola: perché? Il motivo

Mew e Matthew hanno lasciato la scuola di Amici. L’indiscrezione, che in queste ore corre veloce sul web, ha dell’incredibile ed è stata confermata dalla produzione. Vediamo insieme cosa c’è di vero e perché in tanti ipotizzano che i due allievi siano usciti definitivamente dal talent di Maria De Filippi.

Mew e Matthew avvistati fuori Amici: la comunicazione ufficiale

In queste ore il popolo di X (ex twitter) non fa altro che parlare di Mew e Matthew. I due allievi di Amici, che sono fidanzati nella vita reale, hanno lasciato la scuola. Al termine della puntata andata in onda oggi, martedì 9 gennaio 2024, la produzione ha mandato in sovrimpressione un messaggio: “Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici“.

Una foto li ritrae questa mattina alla stazione Tiburtina di Roma mentre prendono un taxi. Sempre sul web, nei giorni scorsi era circolato un video di Mida mentre si trovava a Milano. Gli allievi del talent condotto da Maria De Filippi erano infatti tornati a casa per le feste ma questa volta sembrerebbe che Mew e Matthew abbiamo realmente abbandonato la scuola. A pubblicare lo scatto, con tanto di orario, è l’account @delia_fiumano che scrive:

“La foto è stata scattata oggi alle 13:16. Io non ci ho parlato perché anche io stavo prendendo un taxi. Spero che stiano tornando in casetta“.

Il motivo dell’allontanamento dal talent

Come accaduto per Beatrice Luzzi con il Grande Fratello, è possibile che i due giovani abbiamo abbandonato il programma solo momentaneamente per grave lutto o un evento importante. Ma i fan più attenti hanno notato che nel video del compleanno di Sofia (che ha compiuto 18 anni), grande assente era proprio Matthew con Mew isolata dal resto del gruppo.

Una super festa a sorpresa per i 18 anni di Sofia! #Amici23 pic.twitter.com/cd0FLM9WjI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2024

Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale da parte della produzione e anche i due cantanti non hanno postato nulla sui propri profili social. Su X c’è però chi avanza un’ipotesi: e se Mew fosse incinta? Una voce che in queste ore è sempre più insistente.

L’altra ipotesi vedrebbe un abbandono volontario da parte dei due giovani. Che le parole forti dette da Rudy Zerbi in puntata contro Matthew abbiamo spinto il giovane ad abbandonare il programma? Mew, sempre ai primi posti in classifica sia per i prof che per i giudici esterni, lo avrebbe seguito? Si tratterebbe di un gesto d’amore che entrerebbe nella storia del programma al pari di Enrico Nigiotti che si sacrificò al serale per Elena D’Amario.