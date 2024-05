Amici 23 torna con l’Album di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, si è concluso sabato 18 maggio 2024 con la vittoria di Sarah Toscano che all’ultima sfida ha battuto Marisol. Scopriamo insieme cosa andrà in onda.

L’album di Amici, puntata speciale del talent: quando in onda

Amici 23 non si ferma. Dopo gli ottimi ascolti della finale che ha fatto registrare il boom con 4.484.000 spettatori e il 31.82% di share, torna con una nuova puntata. L’appuntamento per l’Album di Amici 23 è per sabato 25 maggio 2024 in prima serata, alle ore 21.20, su Canale 5.

Ma cosa verrà mandato in onda? Molto probabilmente vedremo il percorso degli allievi giunti al serale. Esibizione dopo esibizione, abbiamo infatti visto i ballerini e i cantanti sfidarsi tra loro fino ad arrivare a decretare i sei finalisti. La squadra che non ha mai perso un componente, e che dalla prima puntata è rimasta con tutti e quattro gli allievi, è stata quella composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La vincitrice di Amici 23 apparteneva però alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel ed è colei che è migliorata di più durante il serale.

Potrebbero essere mostrate anche delle immagini relativi al backstage dello show con i commenti dei tre giurati Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Anche nel caso di altri programmi condotti da Maria De Filippi abbiamo visto al termine gli album di ‘Tu sì que vales‘ e ‘C’è posta per te‘. Appuntamento da non perdere quindi con sabato con l’Album di Amici.

Pronti per una puntata davvero speciale? L'album di #Amici23 vi aspetta sabato 25 Maggio in prima serata su Canale 5, non potete assolutamente mancare! https://t.co/lX5ZIooC3L — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 22, 2024

I premi vinti dagli allievi di Amici

Due mesi di serale che hanno portato alla vittoria di Sarah mentre Marisol ha vinto il circuito danza. A conquistare il premio della critica, del valore di 50 mila euro, è stata la ballerina pupilla di Alessandra Celentano. Ad Holden è andato il premio delle radio mentre Mida, che vanta il disco di platino per ‘Rossofuoco‘, quello Spotify. Dustin invece ha conquistato il premio speciale spirito libero.