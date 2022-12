Cosa è accaduto ad Amici 22 nello speciale di Natale in onda su Witty Tv? Ebbene dal 25 dicembre non si fa che parlare delle esibizioni dei ragazzi che hanno dato il meglio di loro stessi. A stupire il pubblico e gli utenti sui social è stato, però, visti i commenti e il fatto che il video è diventato virale, il balletto che ha visto protagonisti: Isobel, Samu e Gianmarco. Ecco cosa è successo negli studi Elios e alcune immagini delle varie esibizioni.

Amici 22 speciale Natale: Isobel, Samu e Gianmarco infuocano lo studio

Perché non vediamo coreografie di questo tipo la domenica pomeriggio? Isobel, Samu e Gianmarco hanno lasciato tutti di stucco con la loro esibizione nello speciale di Amici 22 di Natale. Così tanti utenti hanno iniziato davvero a chiedersi come mai ai prof e alla produzione non sia mai venuto in mente di far più esibizioni corali di questo tipo che balli singoli. In fin dei conti si possono dare i voti ai vari ballerini anche così controllando chi si è esibito meglio, chi era più a tempo, chi era più tecnico e o più espressivo rispetto agli altri.

Sulle note di The Hills di The Weeknd ecco cosa hanno combinato:

non capisco perché non fanno esibizioni di questo tipo in ogni puntata, HANNO LETTERALMENTE SPACCATO TUTTO#amici22 pic.twitter.com/fwbtKOvOdY — elena;🎄 (@heythereelena) December 25, 2022

Che dire se non che le fan sono letteralmente impazzite? Ora non resta che attendere i commenti dei prof, se mai arriveranno.

Meraviglioso, in quanto a classe, tecnica ed eleganza, tanto che non si può non menzionare, anche il balletto di Ramon e Rita.

Tommy Dali e Wax si esibiscono con Cricca: altro video imperdibile

Che dire dei cantanti? Oltre alla corale iniziale sulle note di canti natalizi ad hoc, ecco un’altra esibizione che ha scatenato i fan sui social. A lasciare tutti senza parole sono stati Cricca, Tommy e Wax. Il terzetto ha confezionato una bellissima versione di Love Yourself di Justin Bieber. Ecco il risultato

Ultima sorpresa del giorno di Natale? Il duetto tra NDG e Mattia. Il ballerino non ha solo danzato, ma si è cimentato anche con il canto. Che ne penserà Raimondo Todaro?