Tutto pronto o quasi per l’edizione di Amici 22, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi prende forma. Se per conoscere i nomi degli allievi dobbiamo aspettare ancora qualche mese, quello che possiamo però dirvi è che, a quanto pare, è stata composta la nuova squadra del cast docenti. Tra le novità che riguardano i professori, abbiamo due nomi eccellenti che sono stati esclusi dalla trasmissione, al loro posto subentrano altri due nomi già noti al pubblico del fortunatissimo programma di Canale 5.

Amici 22, chi sono i professori? Svelati i nomi: fuori due volti noti, ecco chi sono i nuovi

Ad anticipare chi sono i professori di canto e danza di Amici 22 è il sito Davide Maggio. Confermata alla cattedra di danza della scuola più famosa della televisione italiana, la maestra Alessandra Celentano. Il volto storico della trasmissione sarà presenta anche durante l’edizione di Amici 2022/2023. Confermato anche l’altro professore di danza: il ballerino Raimondo Todaro. Per quello che concerne il mondo del canto ad essere confermati sono invece Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini che torneranno alla cattedra di canto del talent di Canale 5.

Chi sono i professori fuori dal cast di Amici 22

Fuori dal cast dei docenti di Amici 22 troviamo Anna Pettinelli per il canto e Veronica Peparini per la danza. A sostituire la Pettinelli torna un vecchio volto di Amici: la cantante Arisa, che sarà la nuova prof di canto. Arisa tornerà a sedersi in cattedra, dopo un anno trascorso alla corte di Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle e giurata a Il Cantante Mascherato.

Arisa ed Emanuel Lo nuovi prof di Amici 22

A sostituire Veronica Peparini arriverà Emanuel Lo, il compagno della cantante Giorgia sarà dunque il nuovo professore di ballo. Veronica Peparini lascia il programma dopo ben nove edizioni che l’hanno vista protagonista. Il ballerino e coreografo non è un nome nuovo per il pubblico di Amici che l’ha conosciuto nel 2016 come insegnante di hip hop e l’ha rivisto più volte in veste di giudice. Emanuel Lo si è esibito con artisti internazionali del calibro di Robbie Williams e Ricky Martin.