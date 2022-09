Cosa succederà ad Amici 22? Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata in onda domenica 2 ottobre 2022 su Canale 5 a partire dalle 14:00. Gli spoiler sono forniti da Amici News in base a quanto avvenuto durante la registrazione della puntata di mercoledì 28 settembre. Quali ospiti ci attendono? Settimana scorsa hanno fatto capolino Ornella Vanoni e Annalisa. Questa settimana? Ci saranno eliminazioni tra i nuovi allievi della classe di Maria De Filippi? Grande attesa anche per scoprire se verranno dati nuovi indizi sul fidanzato di Alessandra Celentano.

Amici 22 anticipazioni: ospiti e concorrenti a rischio

15.55: ospite della puntata del 2 ottobre, Achille Lauro! Come abbiamo visto sui social Lauro e Fedez hanno fatto visita all’ospedale Oncologico di Monza, nei giorni scorsi, assieme a Matteo Villardita, nei panni di Spiderman, per portare un sorriso a tutti i malati. Oltre ad un mini concerto e ad un mini talent in stile X Factor i due artisti hanno distribuito sorrisi portando il buonumore in corsia.

Alessandra Celentano e il nuovo fidanzato: chi sarà?

Oltre alle news sul talent di Maria De Filippi attendiamo news sul possibile nuovo fidanzato di Alessandra Celentano. Chi è riuscito a metterla di buon umore? Chi ha scalfito il suo cuore e l’ha resa più buona anche con gli allievi? Dai voti elargiti ultimamente a tutti i ballerini non si direbbe che la maestra di danza sia diventata più buona, eppure secondo Maria De Filippi qualcosa in lei è cambiato e occorre far di tutto per scoprire che sia il fortunato. Ecco nel video gli indizi di settimana scorsa