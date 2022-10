Cosa accadrà nella nuova puntata di Amici 22 secondo le anticipazioni della puntata di domenica 23 ottobre? Ecco, grazie alla collaborazione con Amici News, tutte le news provenienti dalla registrazione odierna – mercoledì 19 ottobre 2022 – e quindi i nomi degli ospiti, le news sulle sfide e sulle varie prove sostenute dai ragazzi del talent di Maria De Filippi. Cosa sarà successo tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro dopo la lite settimanale alla conferma della maglia di Gianmarco? Che ne sarà di Asia? Cosa avranno deciso i telespettatori? Come saranno andate le cose tra Rudy Zerbi e Piccolo G?

Amici 22 anticipazioni: gli ospiti della sesta puntata

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Amici 22 Serale: le prime voci su come sarà e quali giudici vi saranno

Intanto, anche se è ancora molto presto, sui media e sui social si inizia già a parlare del Serale di Amici 22. Quali saranno i giudici? Negli ultimi giorni le voci sulla presenza o meno di Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash si sono fatte sempre più insistenti.

Il motivo? Alcune interviste rilasciate dai primi due giudici. Dopo due anni, nonostante il bene che tutti vogliono a Maria De Filippi e al programma, potrebbero sopraggiungere novità. Sarà vero?

De Martino si è detto molto impegnato in Rai. Emanuele Filiberto, invece, ha fatto preoccupare i fan perché a Verissimo, alla domanda diretta di Silvia Toffanin ha fato una risposta molto vaga. Il Principe pare non essere stato ancora contattato dalla redazione, ha detto di essere molto impegnato in affari, ma secondo i più ha anche lasciato trapelare che dopo due anni potrebbe esserci aria di cambiamento. Sarà davvero così o li ritroveremo tutti e tre in giuria? Senza di loro come sarà il Serale?