Curiosi di sapere cosa accadrà ad Amici 22 con le anticipazioni della prima puntata del talent di Maria De Filippi che andrà in onda dalle 14 su Canale 5 domenica 18 settembre 2022? Da chi sarà composta la classe? Quali ospiti famosi prenderanno parte al via del nuovo anno scolastico? La De Filippi ha convocato in studio diversi colleghi e soprattutto Luigi, il vincitore di Amici 21, per la consegna della coppa.

Amici 22 ospiti prima puntata: da Pio e Amedeo a Can Yaman

Cosa ha escogitato Maria De Filippi per presentare la nuova classe di Amici 22? Come anticipato dall’account Twitter Amici News, dopo la registrazione odierna, quest’anno la modalità di consegna delle maglie è cambiata. In che modo?

Gli ospiti Vip, a quanto vedremo domenica in tv, entreranno in studio – e non saranno già seduti nei banchi degli allievi come gli anni precedenti – con delle scatole. All’interno di esse vi saranno delle maglie da consegnare agli allievi e ogni volta che le maglie finiranno si passerà al nuovo ospite.

Pare che in studio faranno il loro ingresso, a consegnare ambitissime maglie:

Can Yaman , che consegnerà ben 4 maglie

, che consegnerà ben 4 maglie Alessia Marcuzzi

Oltre a loro saranno sicuramente presenti:

Pio e Amedeo

Beppe Vessicchio

Leonardo Pieraccioni

Salvatore Esposito

Saviano

Christian De Sica

La formazione della classe: chi farà parte di Amici 22?

Nella nuova classe vi saranno in tutto 19 talenti di cui ben 13 maschi e 6 femmine. Sempre stando alle anticipazioni rilasciate da Amici News sono stati accettati:

NDG – voluto da Lorella Cuccarini

Ramon – allievo di Alessandra Celentano

Rita – allieva di Alessandra Celentano

Gianmarco – allievo di Alessandra Celentano

Megan – allieva di Todaro, ma per ora solo in prova per 1 mese

Samu – per Emanuel Lo

Federica – allieva di Arisa

Ludovica – balleria voluta da Emanuel Lo

Wax – cantante di Arisa

Piccolo G – allievo di Rudy

Cricca – deve decidere perché talento voluto sia da Lorella che Arisa

Andrea – di Arisa

Aaron – di Rudy

Maddy – di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo

Tommy Dali – allievo di Rudy Zerbi

Mattia – ex concorrente di Amici 21, allievo di Raimondo Todaro per la promessa fattagli dopo l’infortunio dell’anno scorso

Il ritorno di Luigi da vincitore di Amici 21

Oltre a Mattia dei vecchi allievi della scorsa edizione chi approderà in studio? Ovviamente farà ingresso Luigi Strangis il vincitore della passata edizione. A lui, come è accaduto a Giulia Stabile anno scorso, spetterà riportare sul palco l’ambita coppa e lasciare un incoraggiamento ai nuovi ragazzi che affronteranno, sfida dopo sfida, tra lacrime e sudore, un percorso ricco di grandi emozioni che li porterà a realizzare i loro sogni e a dare il via alla loro carriera professionale nel mondo dello spettacolo.

Day Time di Amici 22: lunedì 19 settembre non andrà in onda

Avviso importante. Il day time di Amici 22 non andrà in onda lunedì 19 settembre. Il motivo? Al posto del consueto appuntamento, dopo la prima puntata speciale di domenica 18, sull’ammiraglia Mediaset verranno trasmessi i funerali di sua Maestà la Regina Elisabetta II.