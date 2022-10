Cosa succederà nella nuova puntata di Amici 22, il talent di Maria De Filippi, secondo le anticipazioni della puntata del 30 ottobre? Quali saranno gli ospiti? Quali sfide vedremo andare in onda e quali ragazzi vedranno a rischio la loro maglia. Dopo più di una settimana, perché la registrazione è stata spostata dal mercoledì al giovedì, oggi vi daremo, grazie alla nostra collaborazione con Amici News tutte le anticipazioni su quanto vedremo andare in onda domenica prossima.

Amici 22 anticipazioni: chi sono gli ospiti di domenica 30 ottobre?

Chi sono gli ospiti di Amici 22 secondo le anticipazioni per domenica 30 ottobre? Nelle scorse settimane Maria De Filippi non si è fatta mancare nulla. Sono tornati in studio alcuni dei ragazzi diventati famosi grazie al talent per presentare i loro brani. Settimana scorsa vi era Alex, ma in precedenza è giunto anche Sangiovanni per lanciare Fluo e Annalisa con Bellissima. Oltre a loro hanno solcato il palco: Tananai e i Coma Cose. Come giudici delle varie sfide, invece, Maria ha chiamato: Giorgia, Loredana Bertè, Nek, Achille Lauro, Eleonora Abbagnato. Per questi motivi è ovvio che le aspettative siano alte.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Provvedimento disciplinare in arrivo? Una punizione per tutti

Oltre a conoscere gli ospiti e gli esiti di prove e sfide, pare pendere sulle teste dei vari concorrenti di Amici 22 una spada di Damocle importante. I ragazzi, come si è visto nel day time, sono stati sgridati dalla produzione per le condizioni igieniche della casetta in cui vivono. Frutta e verdura lasciata marcire vicino ai letti, maglie, pantaloni e biancheria abbandonata ovunque, secchiaio piano di piatti e tazze, spazzatura ovunque e giardino in pessime condizioni. Quali saranno le conseguenze?