Pronti? Tenetevi forte perché ne vedremo delle belle ad Amici 21. Le anticipazioni della terza puntata del 3 ottobre 2021 ci annunciano ben 4 sfide e 2 eliminazioni. Una delle quali lascerà il pubblico di stucco e i telespettatori più sensibili in lacrime. Cosa succederà nella scuola di Maria De Filippi? La decisione della Peparini farà scoppiare sicuramente numerose polemiche sui social. Il motivo? Vediamolo passo dopo passo. Prima però è bene soffermarsi sull’ospitata di Anna Valle. La bellissima e bravissima attrice sarà in studio per presentare la nuova fiction Mediaset.

Amici 21 confermato la domenica pomeriggio: il cambio di programmazione

A lungo si è parlato del ritorno di Amici di Maria De Filippi e della conferma del talent di canale 5, nella prima fase legata alla scuola, nel daytime quotidiano dopo Uomini e Donne e con la puntata del sabato pomeriggio. A lungo si è discusso, durante l’estate, sull’eventualità che invece andasse in onda la domenica pomeriggio al posto di Domenica Live con Barbara d’Urso.

Poi? Dopo aver annunciato il debutto di Amici 21 il sabato pomeriggio, si è giunti ad un repentino cambio di palinsesti. Il motivo? Il programma di Anna Tatangelo non era ancora pronto e la messa in onda sarebbe slittata di un paio di settimana. Proprio per questo i dirigenti Mediaset avevano così chiesto a Maria De Filippi di occupare lo spazio rimasto vuoto per un paio di domeniche e vedere come sarebbero andate le cose. Il progetto era quello di far tornare poi Amici il sabato e dal 3 ottobre far debuttare Anna Tatangelo prima di Silvia Toffanin.

I dati Auditel hanno stravolto gli scenari. Negli ultimi giorni, visto l’ottimo andamento, è stata dunque confermata la collocazione del talent la domenica pomeriggio. Cosa accadrà? In attesa di scoprire i prossimi dati Auditel scopriamo cosa succederà nella puntata del 3 ottobre.

Amici 21 anticipazioni: eliminato Kandy e Mirko

Le anticipazioni di Amici 21 rilasciate dalla pagina Twitter Amici News e dalle talpe del Vicolodellenews.it ci annunciano che domenica 3 ottobre 2021 i telespettatori assisteranno ad una puntata ricca di colpi di scena.

In primis vi sarà la sfida di Flaza. La ragazza, massacrata da Anna Pettinelli, in crisi, in settimana, anche per i commenti su di lei letti sui social, è riuscita a battere l’avversario e a tenersi stretto l’ambito banco.

A tener banco, però, sarà sicuramente la sfida di danza che anche durante il day time ha tenuto alta l’attenzione. Cosa è accaduto? Veronica Peparini ha scovato il ballerino Dario e impressionata dal suo talento ha chiesto che entrasse tramite una sfida. La Peparini ha indicato in primis Mirko perché, a suo dire, rubava posto agli altri. La Celentano, però, si è fortemente opposta e la produzione ha accettato ciò.

Tutti i ballerini hanno iniziato a pensare a chi di loro avrebbe dovuto mettersi in gioco, ma Veronica ha scelto Christian qualora la produzione non avesse deciso di aggiungere un banco in più di danza. Nel frattempo la Celentano ha fortemente spronato Carola a proporsi per la sfida, ma quest’ultima, in lacrime, ha espresso tutte le sue paure e titubanze.

Cosa vedremo domenica? Carola affronterà la sfida contro Dario, battendolo. I prof accetteranno il fatto che si sia offerta volontaria e salveranno Christian. La questione finirà così? Certo che no.

Poco dopo Mirko riuscirà a ri-ottenere la maglia. A quel punto Veronica Peparini lo manderà in sfida immediata contro Dario. Entrambi, in realtà, usciranno vincitori da tale ‘duello’. Dario, perché, riuscirà ad entrare nella scuola. Mirko, invece, perché otterrà una borsa di studio. Sarà proprio il giudice esterno a fargli questa importante offerta.

Le altre sfide? Mentre Kandy, entrato settimana scorsa, cantava, Zerbi ha tirato giù la leva della sfida immediata e al suo posto è finalmente entrato Giacomo.

Ricapitolando:

Carola ha vinto la sfida contro Dario Mirko ha ri-ottenuto la maglia Dario ha vinto la seconda sfida contro Mirko Mirko eliminato Kandy, mandato in sfida immediata, ha perso contro Giacomo Giacomo è diventato un allievo a tutti gli effetti Flaza ha sfidato Gea e ha vinto

LDA riconquista la maglia: il giudizio di Rudy

Ultima chicca? In settimana Rudy Zerbi ha sospeso la maglia a LDA, il figlio di Gigi d’Alessio, ma, dopo l’esibizione in puntata, gliel’ha ridata.

Il cantante può così proseguire il suo percorso all’interno di Amici 21.