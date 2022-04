Cosa accadrà ad Amici 21 secondo le anticipazioni della settima puntata del Serale del talent di Maria De Filippi in onda sabato 30 Aprile su Canale 5 in prima serata? Tante le liti e le sfide. A tener banco sarà l’acceso diverbio tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Tante le sfide tra i ragazzi in gara che dovranno scongiurare l’eliminazione finale mostrando tutto il loro talento. Ecco chi finirà a rischio e l’ospite musicale della serata.

Amici 21 stasera su Canale 5, anticipazioni: ospite Ghali

Dopo aver avuto in studio, come ospite musicale: Elisa, Irama, Stash e i The Kolors, ma anche altri talenti del panorama musicale italiano, Maria De Filippi ha convocato, per la settima puntata del serale di Amici 21, il rapper Ghali. Cosa canterà? Per ora non è ancora dato saperlo così come non è chiaro se la coreografia del brano scelto verrà realizzata dai ballerini professionisti della scuola più spiata d’Italia oppure no.

Di sicuro c’è che Ghali è ormai un ospite fisso nei programmi della De Filippi, ma soprattutto del talent a cui ha preso parte più volte con piacere.

Altro ospite della serata? Nino Frassica è sicuramente uno dei più attesi. Tocca sempre a lui stemperare la tensione prima dell’eliminazione e strappare a tutti un sorriso con un talent nel talent dai contorni inverosimili dove partecipano concorrenti piuttosto bislacchi e malmessi.

Amici 21 eliminato: ecco tutti i ballottaggi

Secondo quanto annunciato dalle talpe del Vicolodellenews.it al ballottaggio finiranno: Luigi, Albe e Nunzio. Come si arriverà a tutto ciò? Ebbene la prima manche vedrà contrapporsi il team ZerbiCele contro i Cuccatodo. Dopo la vittoria dei primi a rischio eliminazione finiranno: Alex, Nunzio e Serena. Solo Nunzio, però, dovrà fermarsi ai box ed attendere di conoscere i suoi sfidanti per evitare, ancora una volta, l’eliminazione finale.

La seconda manche verrà disputata tra il team ZerbiCele contro il team Pepettinelli. Al ballottaggio finirà il cantante Albe. La terza manche invece vedrà contrapposti il team ZerbiCele e i Cuccatodo. La manche verrà vinta da questi ultimi e a finire a rischio sarà Luigi. Per la gioia delle fan, però, il giovane verrà immediatamente salvato.

A giocarsi il tutto e per tutto rimarranno pertanto Albe e Nunzio. Chi verrà eliminato? Già settimana scorsa, sia prima che dopo l’eliminazione di LDA, Nunzio aveva detto di sentirsi pronto ad uscire e di non aver più nulla da aggiungere. Sarà davvero lui a dover abbandonare la scuola?

Amici 21, accesa lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

A caratterizzare la puntata sarà, infine, una accesa lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La prima, difendendo Michele, dirà alla collega, che difenderà Dario, che “non capisce nulla di danza se ritiene che Dario sia bravo”.

Sentendo le parole della Celentano, però, interverrà la stessa conduttrice. Oltre a cercare di riportare l’ordine, Maria De Filippi farà riflettere la maestra sull’affermazione denigratoria verso la collega e quest’ultima, capendo di aver sbagliato, chiederà scusa.