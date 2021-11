Cosa accadrà ad Amici 21 secondo le anticipazioni della puntata in onda il 28 novembre 2021? Ecco tutte le news trapelate dall’ultima registrazione grazie alla pagina Amici News. Sappiamo che nella scuola di Maria De Filippi vi saranno due eliminazioni e tre nuovi ingressi. Due saranno gli ospiti importanti. Da un lato Tacredi, ex allievo, che giungerà per presentare il suo ultimo lavoro, dall’altro Giulia Michelini che entrerà in studio per giudicare i cantanti. Ciliegina sulla torta? La sfida di ballo fra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano con Raimondo Todaro.

Amici 21, anticipazioni puntata 28 novembre 2021: le eliminazioni

Brutte notizie per due cantanti appena entrati nella scuola. Nonostante un ingresso ad Amici 21 avvenuto relativamente da poco, la permanenza all’interno del talent di Canale 5 subirà una brusca interruzione. Di chi stiamo parlando? Ad avere lo stesso destino saranno due cantanti maschi entrati per ultimo e penultimi nella scuola.

In primis Andrea. Il ragazzo perderà la sfida contro Elena e dovrà lasciarle il suo banco. Simone, nuovamente in sfida, avrà la peggio contro Aisha.

Ai due ingressi fra le fila dei cantanti si aggiungerà infine quello di una ballerina classica di nome Virginia, fortemente voluta da Alessandra Celentano.

Altre brutte notizie per i cantanti? I ragazzi verranno giudicati, questa settimana, dalla bravissima Giulia Michelini che ha stilerà, esibizione dopo esibizione, la sua personale classifica. Primo posto per Nicol, secondo per Sissi e terzo per Luigi. Solo loro potranno realmente trionfare. Nelle ultime posizioni? Chi sarà a rischio eliminazione?

In penultima posizione si classificherà Alex mentre Tommaso è arriverà nuovamente ultimo. Cosa succederà?

Amici 21: sfida fra Celentano e Cuccarini

Due settimane fa Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno ballato una meravigliosa bachata.

Settimana scorsa Lorella, gelosa, ha inviato un messaggio, all’interno di un palloncino, al maestro di danza. I due hanno poi provato a portare a casa una sensuale rumba, ma era troppo difficile.

Alla maestra la cosa non deve essere piaciuta. La rivalità ha continuato ad aleggiare fra i corridoio di Amici 21. Cosa accadrà questa domenica?

Secondo le anticipazioni su Amici 21 vedremo una sfida fra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro. Giudice del singolare match? Chi poteva essere se non la moglie del neo prof di danza, ovvero la bellissima Francesca Tocca? Insomma ne vedremo delle belle. Pare anche che sia scoccato un bacio. Pronti a vederlo? L’appuntamento è per domenica 28 novembre 2021, alle 14:00, su Canale 5.