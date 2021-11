Cosa è accaduto ad Amici 21 secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 14 novembre 2021? Quali saranno gli ospiti che interverranno nello studio di Maria De Filippi? Per la puntata domenicale approderanno in studio J-Ax, pronto a giudicare la nuova gara fra i cantanti e Aka7Even. In fin dei conti Maria glielo aveva promesso fin dalla prima puntata: “Quando avrai un tuo singolo verrai a presentarlo qui“. Così è stato. Ecco cosa è emerso dalla registrazione della puntata avvenuta mercoledì 10 novembre 2021 secondo quanto riportato da Amici News.

Amici 21, anticipazioni e ospiti: J-Ax e Aka

Dopo Ermal Meta, Giorgia, Nek e Loredana Bertè toccherà al rapper J-Ax giudicare i cantanti di amici. Questa settimana i giovani talenti che popolano la scuola di Amici 21, però, non potranno esibirsi con i loro inediti ma dovranno scegliere cover ad hoc ed interpretarle al meglio.

Quale sarà la classifica finale stilata dal giudici di All Together Now? A quanto si apprende dalle anticipazioni J-Ax metterà al primo posto LDA. Sarà pertanto una giornata di riscatto per il figlio di Gigi D’Alessio che oltre a vincere al sfida voluta da Anna Pettinelli, riuscirà ad agguantare la vetta di una classifica e a ricevere i complimenti da parte di un giudice del calibro di J-Ax. Settimana scorsa, invece, Loredana Bertè lo aveva pesantemente criticato dicendo che la sua penna non riusciva a graffiare e che era ancora troppo acerbo.

Ultimi posti? A dover andare in sfida saranno ben tre cantanti ovvero:

Simone Alex Tommaso

Che ne sarà di loro?

Grande ritorno in studio, infine, per Aka. Per la gioia della prof Pettinelli il cantante, che ha partecipato l’anno scorso, farà il suo ingresso trionfale e presenterà il suo ultimo brano.

6 PM è tutta nostra 🏙💕

Vi amo.https://t.co/TWL2nshoH8 — Aka 7even (@Aka7evenreal) October 28, 2021

Amici 21 sfide ed eliminazioni: cos’altro accadrà?

LDA e Guido riusciranno a vincere le rispettive sfide. Dopo quanto accaduto nell’ultima settimana erano in tanti a temere che Guido venisse fatto fuori dal talent, ma così non è stato. Ora starà a lui al massimo decidere se continuare il suo percorso oppure no.

Ale, invece, verrà eliminata. Le anticipazioni non ci svelano nulla di più.

Altre news? Tanti saranno i siparietti divertenti, ma altrettante anche le liti.

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si cimenteranno con una sensuale bachata. Come andrà a finire? Cosa dirà Francesca Tocca? Maria, infine, farà scoppiare altri palloncini con dentro alcuni segreti. Dopo Elena D’Amario e Giulia a ricevere particolari apprezzamenti sarà la professionista Giulia Pauselli. LDA le scriverà: “hai dei bei dorsali”.