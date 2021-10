Cosa accadrà nella nuova puntata di domenica prossima di Amici 21? Le anticipazioni rilasciate dal Vicolodellenews e dalla pagina Twitter Amici News annunciano diversi colpi di scena. I primi riguardano gli ospiti presenti in studio ovvero Ermal Meta e i The Kolors. Gli altri riguardano i ragazzi. Due saranno le nuove eliminazioni, ma soprattutto altri provvedimenti verranno presi per i cantanti che continuano a comportarsi male e a tenere una condotta poco corretta.

Amici 21 anticipazioni: eliminazioni e provvedimenti disciplinari

Sono settimane molto concitate ad Amici 21. Le nuove anticipazioni ci svelano che anche la puntata di domenica vedrà ben due eliminazioni e nuovi provvedimenti disciplinari per i ragazzi.

Dopo che in settimana è stato eliminato Inder, per via della sua condotta, dopo che due cantanti e due ballerini sono finiti in sfida per le condizioni in cui si trovava la casetta, dopo la sgridata che si è presa Flaza, con tanto di prove mostrate tv ad evidenziare le sue bugie, nuovi provvedimenti sono giunti per i cantanti.

Da quando si apprende dall’ultima registrazione, infatti, Maria De Filippi ha sottolineato come i ballerini siano stati tutti molto diligenti, puntuali e abbiano soprattutto lavorato sodo senza lamentarsi. Al contrario i cantanti si sono sempre lamentati per qualcosa di diverso come ad esempio: orari assegnati, canzoni, esercizi da fare che non piacevano. La nuova punizione? Preparare una cover a testa scelta dalla produzione con la partecipazione di Ermal Meta con a disposizione solo 60 minuti prima dell’inizio della puntata.

I voti di Ermal Meta ai ragazzi di Amici 21

Cosa è accaduto?

Alex con Before you go ha ottenuto un buon 7.5 passando senza problemi la sfida

Nicol con A te di Jovanotti ha ottenuto un 7

Rea con Another love un 7-

Luigi con A mano a mano un misero 6

Albe con Mi fai impazzire ha ottenuto per il rotto della cuffia un 6-

Insufficienti LDA con A te di Jovanotti che ha ottenuto un misero 5,5 e Tommaso con Before you go che ha ottenuto solo un 5.

Giacomo non si è esibito. Il ragazzo ha pianto a dirotto per l’eliminazione del ballerino Matt messo in sfida dalla Celentano. La prof. di danza classica si è presa una rivincita contro la Peparini che gli aveva fatto eliminare Mirko. Il giovane però passerà sotto le grinfie di Rudy Zerbi in settimana visto che gli ha sospeso la maglia.

Le nuove sfide ed eliminazioni: chi va e chi entra

Matt, ballerino della Peparini, messo in sfida da Alessandra Celentano, ha perso la maglia e la possibilità di proseguire il suo percorso all’interno del talent. C’è chi ha visto la sfida voluta dalla prof di danza come una rivincita, una vendetta servita fredda, per quanto fatto dalla Peparini a Mirko. La Celentano ha però subito spiegato che ha notato un ballerino di danza classica molto valido e ha ritenuto giusto che potesse entrare nella scuola.

Al suo posto, secondo quanto anticipato da Amici News, è entrato lui:

Lui è Guido, il nuovo ballerino di danza classica entrato al posto di Matt.#AmiciSpoiler pic.twitter.com/6PbZuQitSE — AMICI NEWS (@amicii_news) October 13, 2021

Eliminata anche la cantante Elisabetta a cui Arisa aveva promesso il banco l’anno scorso.