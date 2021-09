Cosa accadrà ad Amici 21 secondo le anticipazioni della prima puntata del nuovo anno del talent di Maria De Filippi? Quali ospiti saranno in studio per la formazione della nuova classe? Ecco cosa è successo nella registrazione del 15 settembre del programma e cosa vedremo andare in onda, eccezionalmente, domenica pomeriggio ovvero il 19 settembre 2021 nel primo pomeriggio di Canale 5.

Amici 21 ospiti prima puntata del 19 settembre 2021: tornano Aka e Deddy

Quali saranno gli ospiti di Amici 21 nella prima puntata del nuovo anno scolastico? Maria De Filippi, per il debutto della nuova classe, ha chiamato in studio tre degli allievi che hanno reso grande la scorsa edizione. Si tratta di due cantanti e un ballerino ovvero: Aka, Deddy e Alessandro.

Sono loro dunque tre degli ospiti più graditi e attesi della stagione. Pare che non vi fosse invece Sangiovanni. Sicuramente prossimamente tornerà sul luogo dove tutto ha avuto inizio per cantare uno dei suoi singoli. Secondo le anticipazioni che circolano sul web il cantante sarà presente alla prossima puntata.

Maria De Filippi non si è fermata, però, solo a tre degli ex concorrenti del talent. Per la prima puntata di Amici 21 ha voluto che fossero presenti anche: Tommaso Paradiso, che ha cantato un nuovo singolo, l’amico e collega Gerry Scotti, Raul Bova e Roberto Baggio. Questi sono i nomi annunciati su Twitter dalla pagina Amici News a fine registrazione negli studi Elios di Roma.

Altri personaggi noti in studio? Linus, Nino Frassica, Martin Castrogiovanni ed Eleonora Abbagnato.

Come mai tutto ciò? Ebbene Maria De Filippi ha utilizzato la stessa formula usata anno scorso quando, nei banchi dei futuri allievi, erano seduti alcuni ex, ora famosi, concorrenti del talent come Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Elodie, ecc ecc … . L’hanno scorso, però, i vecchi concorrenti servivano per celebrare anche un importante compleanno per il talent di Canale 5, quest’anno, dunque si è scelto di cambiare. A sedersi, seppur momentaneamente, nei banchi, sono stati proprio personaggi famosi, veri e propri miti per i ragazzi di oggi, ma anche personaggi molto amati dal pubblico televisivo.

Amici 21 concorrenti: numero di banchi e primi ammessi

Da quanti banchi sarà formata la classe di Amici 21? Pare che la produzione abbia deciso di concedere l’ingresso a scuola di ben quattordici allievi. Nella prima puntata ne entreranno, però, solo 12. Due saranno, infatti, i banchi sospesi per cui si dovrà tenere ancora un po’ il fiato sospeso.

Quanti cantanti e quanti ballerini? Per scoprire i loro volti, per vederli esibirsi, magari, per la prima volta in tv, dovremo aspettare domenica 19 settembre 2021 e la messa in onda della prima puntata di Amici 21.

Su Twitter, però, sempre grazie alla pagina Amici News e alle talpe del VicolodelleNews, sono già trapelati i primi nomi. Chi entra?

Alex per il canto e diventa allievo di Rudy Zerbi, Carola Puddu di Cagliari, per il ballo, allieva di Alessandra Celentano, Serena per il ballo, allieva di Raimondo, Inder, cantante, allieva della Pettinelli Cristian cantante, allievo della Pettinelli Albert per il canto, allievo di Zerbi, Mirko, ballerino, per la Celentano Nicole, cantante, allievo di Zerbi. Luca, figlio di Gigi D’Alessio che in arte si chiama LDA, allievo di Lorella Cuccarini per il canto. Tommaso Cesana

Amici 21 anticipazioni: l’omaggio a Michele Merlo

I professionisti di Amici 21, nella prima puntata della nuova stagione del talent, hanno voluto rendere omaggio ad un ex concorrente, prematuramente scomparso.

La performance in onore di Michele Merlo commuoverà sicuramente il pubblico di Canale 5.

Perché Amici 21 va in onda di domenica e non di sabato?

Come già accennato la puntata di Amici 21 che doveva andare in onda sabato 18 settembre 2021 alle 14:10 su Canale 5 è slittata a domenica 19 settembre 2021 per coprire il “buco” lasciato dal programma condotto da Anna Tatangelo. La nuova trasmissione sui matrimonio è stata posticipata al prossimo 3 ottobre e nel mentre, prima del secondo appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, i dirigenti di Mediaset hanno deciso di “spostare” seppur temporaneamente, proprio Maria De Filippi.

Cosa accadrà? Per un paio di domeniche, a partire dalle 14:00, il talent si scontrerà con Domenica In e metterà così, a livello di dati Auditel, la De Filippi contro la Venier.