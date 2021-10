Cosa succederà ad Amici 21 secondo le anticipazioni della puntata in onda domenica 31 ottobre 2021 su Canale 5? Perché nello studio di Maria De Filippi per la nuova puntata in onda dalle 14:00 su Canale 5 approderanno, come ospiti: Garrison, Nek e Michele Bravi? Ecco tutte le news in merito così come annunciato dalle talpe del Vicolodellenews.it.

Amici 21 anticipazioni 31 ottobre 2021: dopo Ermal Meta e Giorgia arriva Nek

Quali e quanti ospiti saranno ad Amici 21 per la puntata di domenica 31 ottobre 2021? Dopo Ermal Meta e Giorgia a giudicare i cantanti arriverà Nek. Nuova classifica e nuove sfida dunque per l’ultimo. Cosa verrà chiesto ai concorrenti? Agli allievi della Cuccarini, della Pettinelli e di Zerbi verrà proposto di scegliere fra ben 22 canzoni d’amore e scrivere cos’è questo sentimento per loro.

Alla fine di tutte le esibizioni la classifica stilata da Nek vedrà Rea al primo posto mentre Ale, la nuova cantante, all’ultimo. Toccherà a lei, come settimana scorsa a Tommaso, dover poi superare una nuova sfida e confermare la sua presenza all’interno del talent di Canale 5. Altri ospiti oltre a Nek? Da un lato Garrison che tornerà nello studio che lo ha visto protagonista per anni per giudicare due sfide di ballo, dall’altro Michele Bravi.

Sfide e votazioni ad Amici 21: tutti confermati?

Tante le sfide in onda, ma tutte vinte. Nessuno uscirà dalla classe di Amici 21 abbandonando i suoi sogni. Questa domenica sarà, da quel lato, piuttosto tranquilla.

Tutto ok, dunque, per: Tommaso, Christian, Guido e Mattia.

Tutti e quattro, anzi il cantante e i tre ballerini, supereranno brillantemente i loro esami e potranno proseguire nel loro percorso verso il Serale che, come Maria De Filippi stessa ha anticipato a Pio e Amedeo settimana scorsa, molto probabilmente vedremo in onda da Marzo prossimo.

Ci sarà però un’altra votazione alquanto strana che non sarà basata sul talento e che verrà richiesta improvvisamente da Maria De Filippi. Giudici insindacabile sarà il pubblico presente in studio. Su cosa verterà? Su una classifica legata al più bello della scuola. A concorrere saranno: Alex, LDA e Mattia. Proprio il ballerino di Raimondo Todaro, però, riuscirà a spuntarla sui due compagni di avventura.