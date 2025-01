Ad Amici di Maria De Filippi, il cantante TrigNO ha appreso la notizia della sospensione a suo carico della maglia di titolare ed è, quindi, a rischio il suo banco di studio del canto. A spingere la produzione del talent, in primis Anna Pettinelli, a intervenire verso l’allievo, è stato un comportamento fuori dalle righe che il cantante ha avuto nella scuola, in contestazione del divieto dell’uso di cellulari, PC e ogni dispositivo elettronico per le interazioni con il mondo esterno.

Amici, TrigNO diventa un caso disciplinare

All’edizione corrente del talent di Maria De Filippi di Amici 24, la produzione ha stabilito che gli allievi in corsa non possano servirsi di dispositivi elettronici come il telefono o cellulare, per le comunicazioni con i cari e il mondo esterno. In particolare per sentire le famiglie, quindi, i concorrenti possono servirsi di un videobox, dove ciascuno può interagire con i destinatari dei messaggi.

Per Trigno, però, la nuova regola sarebbe insostenibile e non sensata, soprattutto liberticida comportando un rischio del proprio diritto alla libertà e alla privacy. “Non mi serve a un ca**o, è inutile. Mi viene il nervoso, facciamo la chiamata di gruppo già che ci siamo, è una me**a. Guardi quel blu di me**a, intervieni mentre sto parlando con mia mamma?”- è così partito lo sfogo dai toni accesi di TriGNO. Ma non é tutto. Il cantante ha proseguito, lamentandosi, per poi prendere a calci, a più riprese, una bottiglietta trovata nel giardino che contorna la casetta dei concorrenti in gioco al talent show.

Banco sospeso per TrigNO: il provvedimento

Ma a fronte del cattivo comportamento assunto ad Amici, l’ammissione del cantante al serale è ora un punto di domanda. Per effetto della cattiva condotta del giovane, l’intera classe di allievi è stata convocata dalla maestra Alessandra Celentano, per una comunicazione: “Avete firmato un regolamento per stare qua– ha fatto sapere l’insegnante di danza ai giovani talenti-. In questa scuola avete tutto quello che può servire per stare bene, l’unico dovere è rispettare le persone che lavorano con voi e di essere educati”.

TrigNO ha provato a giustificarsi invano, dal momento che la sua stessa insegnante Anna Pettinelli ha deciso di stabilire per lui un provvedimento disciplinare. Ossia la sospensione del banco di studio: “Non ho niente da dire, tranne che sono delusa. Da questo momento la tua maglia è sospesa”, ha sentenziato la voce di RDS, palesandosi delusa dal suo stesso pupillo.

“Per dei calci alle bottigliette? – ha, quindi, replicato il giovane. Chiedo scusa per le parolacce, ma non ho rotto niente, non stavo facendo niente di male”.