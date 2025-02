Si accende la competizione ad Amici di Maria De Filippi con la nuova classifica stilata dagli allievi, che decreta i sette concorrenti a rischio, prima del via al serale.

Amici 2025 – s’infiamma la gara per l’accesso al serale

Nel daytime del talent di Maria De Filippi in onda sulle reti Mediaset, al posto dei professori gli allievi di ballo e canto diventano giudici, chiamati dalla produzione a stilare una classifica per l’individuazione degli elementi più meritevoli, per l’accesso alla fase finale di Amici 2025. Si tratta dello slot in prime-time, la fase da prima serata prevista sulle reti Mediaset TV e streaming online prossimamente in partenza, e a cui non tutti gli allievi in corsa possono accedere.

Trapelano i candidati al serale

Data la nuova classifica di merito, stilata dagli stessi ragazzi in lizza per la maglia dorata da indossare al serale, sette sono gli elementi a rischio. Ossia gli ultimi classificati.

In cima alla graduatoria di merito troviamo gli allievi Daniele, Senza Cri, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Francesca, Dandy e Luk3: questi, quindi, sono ritenuti i più meritevoli della classe e sono candidati all’accesso al serale. Complice la stima nutrita nei riguardi del loro talento dai propri compagni, i summenzionati giovani sono ora gli elementi rappresentativi e di forza della classe di Amici.

La black-list degli allievi a rischio

D’altra parte, i “meno meritevoli” dell’accesso alla maglia dorata, indicati dalla graduatoria di merito, quali l’ex “primo della classe” per i dati di streaming su Spotify Trigno, Vybes, Raffaella, Asia, Antonio, Deddè e Mollenbeck, si vedono ora costretti a indossare la temuta felpa rossa, simbolo del rischio eliminazione che incombe sui loro destini.

E a svelare la messa in discussione in un momento di alta tensione, é la maestra di ballo Alessandra Celentano, con la comunicazione dei sette nomi finiti nella black-list. Gli elementi a rischio eliminazione sono, così, chiamati ad un test di valutazione da sostenere al cospetto del giudizio dei professori di Amici. Ed é vicina la nuova prova fissata in calendario nella scuola dei talenti, per l’accesso al serale.

Ma quale destino attenderà gli allievi a rischio?