Nell’attesa generale per il via al serale di Amici 2025, ha ingresso nella scuola di Maria De Filippi un nuovo allievo: si tratta di Antonio Affortunato.

Amici 2025, Antonio Affortunato é un nuovo allievo in corsa

Per il volere della maggioranza dei “sí” espressa dai professori di ruolo ad Amici 2025, Antonio Affortunato ottiene la maglia di titolare di un banco di studio, aggiungendosi agli allievi in corsa al talent show. Il giovane é, così, a tutti gli effetti un membro della squadra capeggiata da Deborah Lettieri, come voluto dalla stessa insegnante che lo aveva candidato al banco di Amici di Maria De Filippi.

Conscio di essere entrato a fare parte del talent più tardi, rispetto al resto dei compagni di studio in corsa ad Amici, Antonio si presenta come un “perfezionista”, accendendo così il fuoco della competizione con i competitor:

“Sono un perfezionista e pretendo tanto da me stesso. Mi arrabbio quando non raggiungo un obiettivo”, fa sapere di sé, Antonio Affortunato.

Il giovane ballerino, new entry nella classe di Amici 2025, é originario di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza, e da tempo risiede a Roma. Per l’accesso nella scuola di Maria De Filippi, ha eseguito una esibizione di ballo sulle note di Feeling Good di Michael Bublè, finendo così per convincere gran parte della cattedra dei professori alla sua ammissione, a eccezione fatta di Alessandra Celentano ed Emanuele Lo che non hanno votato, a maggioranza già raggiunta.

La presentazione di Antonio accende la competizione, ad Amici

Presentandosi per la prima volta ai compagni di studio, tra le rivelazioni della new-entry ad Amici, Antonio Affortunato svela di voler vivere a pieno l’esperienza intrapresa in TV:

“Devo ancora realizzare, mi sento scombussolato e agitato. Arrivo a percorso già avviato, non credevo di entrare ma ora vedremo. Bisogna sempre mettersi in gioco, se è successo ora bisogna salire su questo treno e viversi l’esperienza”.

Alle sue spalle, il giovane ha un background di esperienza maturata nel piccolo schermo. In particolare, Antonio ha fatto parte come back-up dancer del corpo di ballo di VivaRai2, a Il Cantante Mascherato e al servizio dello show-event di Claudio Baglioni.