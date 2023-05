Ha vinto ballando. Ne è convinto Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023. Dopo l’infortunio dello scorso anno, il ballerino non si è piegato al destino ma ha cercato di rimettersi in pista. A settembre, il ballerino ha ottenuto di nuovo il banco e stavolta è riuscito a volare in finale. La sua vittoria ha stupito tutti. Nella finalissima, Mattia si è trovato a “duellare” con Angelina Mango, superfavorita per la vittoria. Con la sua sensualità e il suo straordinario talento, il ballerino è riuscito a scalzare Angelina dal podio. Non ci credeva nemmeno lui tanto che quando la carta si è girata rivelando il nome del vincitore il giovane si è portato le mani alla testa crollando poi in un pianto.

Amici 2023, intervista al vincitore Mattia Zenzola

Noi di SuperGuidaTV abbiamo partecipato ad una round table con Mattia Zenzola assieme ad altri giornalisti presenti nella “giuria stampa” della finale e in questa occasione abbiamo avuto modo di fargli alcune domande. Mattia è apparso sorridente e a guardarlo sembra che la stanchezza della finale sia ormai acqua passata. A proposito della vittoria, il trionfatore di Amici 2023 ha dichiarato: “Non me l’aspettavo. Condividere il palco con Angelina è stato bellissimo. La reputo una grande artista e i suoi inediti stanno spaccando. Lei è una ragazza fuori dal comune e le voglio un bene dell’anima”.

Mattia Zenzola: “Maria De Filippi mi hai cambiato la vita”.

In seguito alla proclamazione, Mattia ha speso parole bellissime per Maria De Filippi. Il ballerino, con le lacrime agli occhi, si è rivolta a Maria dicendole: “Mi hai cambiato la vita”.

Il percorso di Zenzola è stato tutto in salita. Oltre agli ostacoli fisici, il ballerino ha attraversato anche un momento complicato: “Venivo da un periodo in cui mio padre non era stato molto bene e questa esperienza di Amici mi ha aiutato a sorridere di nuovo. Il pensiero era sempre rivolto a lui ma il ballo serviva a distrarmi. Mi sento tanto cambiato rispetto a prima”.

La riconoscenza verso i genitori

Mattia si è aggiudicato il montepremi di 150 mila euro in gettoni d’oro: “Il pensiero di riuscire a ripagare finalmente i miei genitori per i sacrifici fatti per farmi studiare è qualcosa di stupendo per me che ho compiuto da poco 19 anni. Non sono un ragazzo spendaccione e anche quando vado in giro con mia madre cerco di spendere il minimo indispensabile. Il resto del montepremi lo investirò nel mio sogno che è quello di vivere di arte. Mi piace la recitazione e il cinema. Mi sono goduto fino in fondo questa esperienza senza pensare agli altri obiettivi”.

Amici 2023: la dedica di Mattia a Raimondo Todaro

Una delle prime dediche apparse sui social dopo la vittoria di Mattia è stata quella di Raimondo Todaro. L’insegnante è orgoglioso del suo allievo che in merito al loro rapporto ha rivelato: “Raimondo è stato fondamentale. Mi ha permesso di entrare nella scuola di Amici dandomi una seconda possibilità dopo il mio infortunio. E’ stato un coach a volte severo ma le sue “bacchettate” mi hanno aiutato a crescere e a migliorare l’approccio in sala”.

Mattia Zenzola e le polemiche dopo la vittoria ad Amici 22

Alla vittoria di Mattia sono seguite anche delle polemiche sul web in quanto alcuni hanno ritenuta ingiusta la sua vittoria. La motivazione? Il ballerino sarebbe stato avvantaggiato rispetto agli altri colleghi e avrebbe vinto per avere il “fandom” più forte.

Abbiamo chiesto a Zenzola di esprimere un suo parere in merito: “E’ stata una finale molto bella. Ho condiviso il palco con tre artisti che stimo tanto e secondo me non c’è stato un vincitore. Abbiamo vinto tutti. Quando si è girata la carta il mio primo pensiero è stato correre da Angelina. Sono contento di essere stato premiato dal televoto perché io ballo per chi mi guarda. Ho cercato di avere sempre un’interazione con il pubblico in studio”.

Grazie ad Amici 2023, Mattia ha conosciuto anche una trasformazione personale: “Mi sento cambiato rispetto a prima. Sono stato sempre un tipo solitario che rifuggiva dalle uscite serale con i coetanei. Studiavo e mi allenavo tanto. Qui invece ho avuto modo di conoscere e convivere con altri ragazzi. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa”.

Durante il percorso nella scuola, Mattia si è mostrato fragile in alcune circostanze. Lui stesso aveva parlato ad Alessandra Celentano di alcune insicurezze legate al suo aspetto fisico. Tornando sull’argomento ha spiegato: “Sono riuscito a scrollarmi di dosso alcune insicurezze mentre altre mi rimangono tutt’ora”.

La relazione con Maddalena Svevi

Mattia è stato anche al centro del gossip. Inizialmente impegnato con Maddalena Svevi, il rapporto si è poi incrinato. La ragazza ha deciso di troncare i rapporti gettando nello sconforto Mattia. Di recente si sono susseguiti anche dei rumors su un flirt tra lui e Benedetta Vari. Il vincitore di Amici fa però chiarezza: “Mi sono lasciato andare e ho avuto amicizie diverse. Alcune sono state più intense e altre meno”.

Noi di SuperGuidaTV abbiamo chiesto a Mattia di ripercorrere il film del suo percorso ad Amici: “Il momento più bello è stato poter alzare la coppa da vincitore. Ho vissuto anche momenti difficili che sono dipesi dalle mie fragilità e insicurezze. Alcune volte capita di avere delle giornate negative ma da un po’ di tempo ho trovato la soluzione: ci dormo su”.

Mattia ha poi confidato che in passato il suo impegno nella danza lo ha fatto sentire diverso dagli altri coetanei: “Sono andato comunque avanti per la mia strada fregandomi di quello che altri potessero pensare. Non mi faccio condizionare dagli altri”.

E infatti il ballerino di Amici non si è lasciato destabilizzare neppure dalle critiche di Alessandra Celentano: “In questi mesi è stata presente soprattutto quando le ho chiesto dei consigli. Lei mi ha aiutato superare delle insicurezze che avevo all’inizio. Considerando la fama che la precede, quando sono entrato nella scuola avevo paura di lei ma poi si è rivelata con me una persona buona. Dopo la finale di Amici ci siamo abbracciati e abbiamo ballato insieme”.

Il desiderio di entrare nel team di professionisti di Amici

In conclusione abbiamo chiesto a Mattia se gli piacerebbe entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici. Un traguardo che già molti vincitori del circuito danza hanno conquistato in passato: “Amici è diventata per me una famiglia. Il pensiero di poter tornare e di far parte dei professionisti mi farebbe molto piacere, anche se è ancora presto per pensare a quello che sarà il futuro professionale. Sono appassionato di arte di generale, oltre al ballo mi piacerebbe approfondire anche altre sfaccettature dell’arte dello spettacolo come il cinema e il canto”.