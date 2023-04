Lo scorso sabato, nella puntata serale di Amici 2023 sono finiti al ballottaggio due eccellenze: Ramon, ballerino classico allievo di Alessandra Celentano – fu il primo ad avere la maglia del serale e la cantante Federica Andreani allieva di Arisa che purtroppo al ballottaggio finale ha avuto la peggio. La cantante infatti è stata eliminata. Il web tuttavia non ha gradito questa eliminazione: scopriamo insieme nel dettaglio cosa è accaduto.

Amici 2023, Federica Andreani eliminata. Il web insorge: “E’ un talento puro”

Eliminata Federica Andreani, il web protesta: sicuramente la cantante è molto amata perché sa cantare molto bene. Il web protesta perché forse ad andare al ballottaggio finale per l’eliminazione doveva essere Cricca, il cui “piantarello” straziante fatto in puntata ha dato l’effetto desiderato, dal momento che la giuria lo ha salvato.

Secondo voi chi merita di rientrare immediatamente in partita tra Cricca, Ramon e Federica? #Amici22 pic.twitter.com/y5xRA4QwaB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2023

Amici 2023, durante i casting la De Filippi chiamò i genitori di Federica Andreani: il motivo

Federica Andreani è dunque la settima eliminata della quinta puntata del serale di Amici che si è sfidata al ballottaggio finale con un’altra eccellenza, Ramon Agnelli, ballerino classico. Il popolo del web non ha gradito questa decisione dal momento che sono rimasti nel serale altri ragazzi che il pubblico non ritiene all’altezza di Federica a livello di talento. Ma c’è un aneddoto sulla cantante che ha svelato Maria De Filippi.

Federica Andreani supera i casting di Amici 2023 ma mente alla famiglia: la De Filippi chiama i suoi genitori

Federica prima di fare i casting di Amici era una parrucchiera. Supera tutti i provini ma poi la paura si impossessa di lei e dice alla famiglia di essere stata cacciata, perché non voleva più affrontare il programma. La De Filippi chiama i suoi genitori per informarli invece della verità:

«Non so se lo sapete ma Federica ai casting di luglio si nascondeva, poi i provini sono andati avanti, il giorno prima dell’ammissione della scuola mi dicono che se ne vuole andare e io la faccio salire per sapere perché, e lei mi ha detto che stava iniziando a frequentare uno e io le ho detto che mi sembrava matta “se ti vuole bene ti aspetterà”. In più ai genitori ha raccontato una balla dicendo che l’avevo cacciata io e invece io mi sono fatta dare il numero di telefono dei genitori e ci ho parlato».

Durante il collegamento in casetta la cantante ringrazia Maria

«Io ti devo ringraziare – dice Federica tra le lacrime – perchè era solo una scusa perché avevo paura. Grazie per tutte queste possibilità e tutte queste cose che non mi sarei mai immaginata». Angelina ha per lei solo parole bellissime «È una persona di cui si ha bisogno».

A volte la paura fa fare cose strane. Siamo grati a Maria de Filippi che ci ha fatto conoscere ed apprezzare una ragazza pura e genuina come Federica che è anche un grandissimo talento.