Dopo la puntata di Amici 2022 andata in onda domenica 6 febbraio, Calma, il cui vero nome è Marco Barbieri, ha avuto un momento di sconforto per essere risultato ultimo nella classifica dei brani inediti. Il ragazzo in lacrime, viene consolato dall’affetto dei suoi compagni di classe che lo rassicurano dicendogli che l’ultima posizione è dovuta al fatto che è entrato da poco nella scuola.

Amici 2022, Calma: “In passato sono stato vittima di bullismo”

Tra i compagni, c’è però chi non è d’accordo a consolare Calma, Alex infatti ha un’opinione completamente diversa, tanto da scaturire un diverbio tra lui e Calma. Nella puntata di Amici 2022 andata in onda oggi su Canale 5, viene mostrato un incontro avvenuto nel post puntata tra il professore Rudy Zerbi e i due allievi Calma e LDA.

Durante l’incontro, Calma racconta un qualcosa che spiazza totalmente Rudy Zerbi. Il ragazzo racconta di essere stato vittima di bullismo in passato:

“Mi sono sentito fuori luogo, come spesso mi è successo in passato… dove ho sofferto di bullismo. La musica è sempre stata la mia salvezza. Nel momento in cui ho la possibilità di essere in questa scuola, ho la gioia da un lato per essere qui, dall’altro nuovamente mi ritrovo in un gruppo dove mi sento inadeguato, dove devo farmi accettare. Questa cosa mi ha rievocato emozioni brutte, quando qualcuno non perde l’occasione di ricordarti quanto gli fai schifo”.

Calma racconta perchè ha scelto di chiamarsi così

Calma ammette di avvertire un accanimento nei suoi confronti. Racconta in lacrime che da piccolo, era in classe con compagni con problemi didattici e siccome lui andava bene a scuola, partivano atti di bullismo nei suoi confronti, un intero branco contro di lui: “Mi sputavano nelle scarpe, mi alzavano le mani e mi chiudevano in bagno per farmi prendere delle note. Non c’era pace per me e per i miei. Piangevo sempre”.

Il ragazzo parla anche delle difficoltà economiche, e che nonostante ciò, i suoi genitori abbiano cercato di non fargli mai mancare nulla. Poi racconta il perchè ha scelto di chiamarsi “Calma” e cioè che il suo nome d’arte sta per “C’è ancora la mia anima”.

Amici 2022: il racconto di Calma nel video di Witty Tv