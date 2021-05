Sono lontani ormai gli appuntamenti serali di Amici 20, la fortunata edizione del talent di Maria De Filippi andata in onda fino al 15 maggio 2021, e ora Arisa si apre ai fan via social, senza risparmiarsi rispetto alle domande a margine dello show. Nella celebre scuola ha coperto il ruolo di insegnante di canto e nell’intervento social post-talent, Arisa ha fatto sapere di sentire la mancanza di alcuni colleghi, per poi non nascondere di sognare delle collaborazioni con due tra gli ultimi ex allievi cantanti, tra cui Tancredi, a cui però destina una sonora lezione. E non solo, perché a conclusione del suo botta e risposta con i fan si è aperta anche sul matrimonio e l’uomo ideale.

Amici 20, Arisa si riattiva sui social dopo il talent e parla di Tancredi

Reduce da Sanremo 2021 e Amici 20, Arisa è tornata a raccontarsi tra le storie del suo profilo Instagram, in cui ha risposto ad una serie di domande ricevute dai follower. Ha esordito facendo sapere di sentire molto la mancanza del rivale e compagna di talent, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, con parole di stima e affetto: “Mi manca molto l’amico mio e auguro a tutti di avere una compagna di viaggio come Lorella, una persona di grande maturità e brio”.

Poi per la cantante non mancano domande sui pupilli Raffaele Renda e Tancredi, e di tutta risposta lei fa sapere di sognare una collaborazione con entrambi i due giovani talenti di Amici 20, riservando però una stoccata al cantante di Las Vegas:

“Mi piacerebbe molto collaborare con Raffaele, a cui credo non manchi nulla. Tancredi, gli ho chiesto di scrivere un pezzo ma non mi ca*a il ragazzo. Uno di quei giovani che non mi cagano tanto, ma anche mia sorella è così”.

Che i due talenti di Amici possano raccogliere la proposta di collaborazione dell’ex insegnante di canto? Staremo a vedere come evolverà il rapporto tra Arisa e i due giovani cantanti scoperti al talent di Maria De Filippi.

Incalzata infine sul privato, Arisa svela poi tra le stories di non volersi sposare per il momento, per poi aprirsi sul prototipo di uomo ideale: “Che sia pulito, profumato, spontaneo”.