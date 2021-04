Giovedì 29 aprile è stata registrata la settima puntata del serale di Amici, il talent di Maria De Filippi campione d’ascolti che incorona la trasmissione della conduttrice come la più vista del sabato sera. Chi è stato eliminato? E come sono andate le sfide fra i ragazzi? Vediamo di sapere qualche dettaglio in più. Se non volete spoiler non andate avanti nella lettura.

Settima puntata Serale Amici del 1 maggio 2021: chi sarà eliminato?

(ATTENZIONE SPOILER)

Come anticipato dal Vicolodellenews a finire al ballottaggio finale sono stati Alessandro, Samuele e Serena. Tre ballerini dunque e nessun cantante. La prima a salvarsi è Serena, mentre a giocarsi l’eliminazione finale sono stati Alessandro e Samuele . Il primo, Alessandro è allievo di Lorella Cuccarini, molto versatile in grado di ballare quasi tutto. Samuele, allievo di Veronica Peparini, molto bravo nel suo genere ma per niente versatile. La ballerina Serena è stata salvata dalla giuria immediatamente. A giocarsi l’eliminazione, che sarà comunicata loro in casetta, sono stati quindi i due ballerini.

Amici 2021: le prove, le sfide e le manches della settima puntata del Serale

Come di consueto, il giovedì è il giorno in cui si registra la puntata del Serale di Amici, la settima con esattezza, che il pubblico vedrà in onda Sabato Primo maggio in prima serata su canale 5.

Dagli studi Elios a Roma a finire al ballottaggio sono stati tre ballerini: Samuele Barbetta del team Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Alessandro Cavallo della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini e Serena Marchese appartenente alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

La giuria, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash scelgono di far rientrare immediatamente in gioco la piccola Serena. Quindi al ballottaggio finale finiscono Samuele e Alessandro.

Le anticipazioni della settima puntata di Amici 2021

Prima Manche

Ad aprire le danze, non sono come di consueto la Celentano e Zerbi. Stavolta la prima manche è aperta dal team Pettinelli – Peparini. Nella prima sfida: il guanto di sfida tra Aka e Tancredi su Alleluja viene annullato dai giudici perchè non ritenuto idoneo per Tancredi.

La Pettinelli pretendeva che il brano si cantasse a cappella senza artifici e aiuti di nessun genere e la giuria ritiene che non possa essere portato a termine da Tancredi.

Quindi si sfidano Aka e Tancredi su ‘Another one bites the dust’ con barre e ad avere la meglio è Tancredi. La prima manche manda al ballottaggio Alessandro.

Seconda manche

Nella seconda manche a sfidarsi è il team Peparini – Cuccarini contro la squadra di Zerbi e Celentano. Giulia viene salvata dalla giuria mentre al ballottaggio va Samuele.

Terza manche

Nella terza manche vince ancora la squadra della Pettinelli – Peparini e Zerbi non ci sta! Accusa Aka di copiare le barre di altri artisti di Fra Quintale e Guè Pequeno. Ma la Pettinelli ribatte difendendo a spada tratta il suo allievo, che ricordiamo ha vinto la sfida di canto votata dal pubblico.

Si arriva quindi alla fine dove a rischiare l’eliminazione sono: Alessandro, Samuele e Serena. La giuria salva immediatamente Serena. Mentre i due ballerini, Samuele e Alessandro scopriranno l’esito della votazione nella loro casetta. Dovremo attendere sabato per avere la certezza dell’eliminazione ma il nome che sta circolando è quello di Samuele Barbetta.