Ci sono novità interessanti su Amici 2021. Le anticipazioni della quinta puntata del Serale del talent di Maria De Filippi, in onda sabato 17 aprile in prima serata su Canale 5, ci annunciano grandi ospiti e un ballottaggio a tre pronto a mettere in seria difficoltà molti ragazzi. Come sabato scorso, infine, anche questo sabato, tre ragazzi andranno a rischio eliminazione, ma solo uno di loro verrà eliminato dallo show Mediaset.

Amici 2021 il guanto di sfida fra professori: arriva un giudice integerrimo

Una delle anticipazioni più interessanti riguardo alla quinta puntata del Serale di Amici 2021 riguarda il guanto di sfida fra professori di danza e canto e il giudice che avrà l’onore e l’onere di esprimere il suo insindacabile parere.

Per capire meglio cosa accadrà facciamo prima un passo indietro. In settimana abbiamo visto che Arisa e Lorella Cuccarini hanno deciso di sfidare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano in una prova di canto e ballo. Ora, vedere Zerbi cantare contro Arisa sarà sicuramente uno spasso, ma vedere la maestra Celentano ballare contro Lorella Cuccarini sarà qualcosa che rimarrà nella storia della tv.

Il problema è però uno solo? Zerbi e Celentano come affronteranno la sfida? Dopo la proposta delle due professoresse del team rivale, infatti, Zerbi è sembrato convinto ad accettare la prova e a mettersi in gioco. Alessandra Celentano, invece, ha tergiversato parecchio ed espresso il suo parere contrario. Proprio per questo motivo il collega ha dovuto tentare in tutti i modi di convincerla e per farlo ha svelato un po’ il suo piano.

Pare che Zerbi, infatti, accetterà il guanto di sfida, ma – come ha già fatto Lorella Cuccarini per alcune sfide di danza – lo cambierà a suo favore. Come? Per scoprirlo non dovremo far altro che sintonizzarci su Canale 5 sabato sera.

Ciliegina sulla torta? Giudice dell’accesissima sfida sarà Raoul Bova. L’attore approderà in studio anche per presentare e lanciare la nuova fiction Mediaset che lo vede protagonista nei panni di un mammo.

Amici 2021 ballottaggio ed eliminazione: a chi toccherà lasciare il talent?

Le anticipazioni sulla quinta puntata del Serale di Amici 2021 ci svelano che a finire al ballottaggio saranno due cantanti e una ballerina. Solo uno, però, sarà l’eliminato.

Tancredi, Deddy e Martina dovranno sfidarsi fra loro per poter continuare la loro corsa verso la vittoria, ma soprattutto per garantirsi la permanenza nel programma di Maria De Filippi.

I tre ragazzi, dopo aver perso il ballottaggio con il colleghi di squadra, manche dopo manche, arriveranno alla scontro finale davvero molto provati. Vedere, però, gli amici nuovamente a rischio farà saltare i nervi anche a Sangiovanni e Aka. I due cantanti si dispereranno rispettivamente per Deddy e Tancredi.

Se da un lato, però, Aka potrà tranquillizzarsi quasi subito perché Tancredi verrà salvato quasi subito, dall’altro Sangiovanni dovrà continuare a sperare che Deddy non perda l’ultima sfida contro Martina.

Chi sarà l’eliminato? Maria De Filippi quest’anno ha studiato un ottimo metodo contro gli spoiler. Annunciando l’eliminato solo ai ragazzi dentro la casetta è quasi impossibile venir a sapere, prima della messa in onda della puntata, chi ha dovuto abbandonare il talent.

Dopo che il pubblico televisivo, infine, avrà scoperto chi fra Deddy e Martina potrà continuare il suo percorso, vi sarà l’esibizione dell’ospite musicale della Serata. Per l’occasione la De Filippi ha chiamato Loredana Bertè che è già stata ospite e giudice del Serale nelle passate edizioni.