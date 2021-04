Chi saranno, nella terza puntata del Serale di Amici 2021, gli ospiti in studio? Cosa ci dicono le anticipazioni del talent show di Maria De Filippi che sta portando a casa un successo dopo l’altro? Nel sabato Santo il programma ci farà emozionare e soprattutto ci lascerà tutti a bocca aperta. Una eliminazione imprevista sconvolgerà i presenti in studio e sicuramente anche il pubblico a casa. Poco dopo, un ballottaggio molto particolare, darà il colpo di grazia ai telespettatori più romantici. Ecco le ultime news sulla trasmissione in onda su Canale 5.

Amici 2021, ospiti terza puntata del Serale: dopo Irama arriva Madame

Tutto è pronto per la terza puntata del Serale di Amici 2021 in onda sabato 3 aprile su Canale 5. Cosa accadrà? Quali saranno gli ospiti?

Il programma quest’anno punta molto di più sui ragazzi e sui loro professori e soprattutto sulla sfida a squadre. Ci sono poche distrazioni, pochi ospiti internazionali e pochi duetti. Oltretutto, causa pandemia, le persone che entrano in studio e soprattutto a contatto con gli allievi sono super controllate e contate. Non c’è la possibilità, viste le regole per il contenimento del contagio, di far arrivare ospiti da tutto il mondo come avveniva gli anni scorsi. Niente attori famosi, dunque, pronti a sedersi al fianco dei giudici.

Continueranno a valutare le prove solo: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Niente duetti. Almeno per ora. Le regole non lo consentono. Quindi non vedremo nemmeno Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Nali o altri ex ragazzi del talent esibirsi sul palco insieme ai nuovi concorrenti.

Nonostante ciò, però, ogni sera vi è un ospite importante. Settimana scorsa vi era Irama. Questa settimana invece sarà il turno di Madame. L’artista si esibirà verso la fine della puntata, subito dopo l’annuncio del secondo eliminato direttamente dalla casetta dei ragazzi di Amici 2021.

Gli eliminati del talent di Amici 2021: tutti in lacrime per Tommaso

Chi saranno gli eliminati della terza puntata del Serale di Amici 2021? Come accade nelle ultime settimane sono uscite le anticipazioni sul primo eliminato e sul ballottaggio finale. Non sappiamo, però, chi sarà il secondo allievo a dover abbandonare la scuola di Maria De Filippi.

La prima eliminazione lascerà sicuramente tutti senza parole. Il ballerino Tommaso, un campione di simpatia, anche per via delle sue imitazioni, dovrà abbandonare il programma. Tutti rimarranno attoniti e sconvolti da tale scelta. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, però, perderà la prima sfida.

Questa eliminazione solleverà sicuramente numerose polemiche. Il ballerino ha dimostrato di non aver alle spalle alcuno studio, ma di essere molto bravo, portato e talentuoso. In pochi mesi ha fatto passi da gigante. Le sue esibizioni nelle puntate precedenti hanno sempre lasciato il segno. Come reagirà Alessandra Celentano? La guerra si farà ancora più dura con Arisa e la Cuccarini?

Perfino Maria De Filippi spenderà bellissime parole per Tommaso sottolineando la sua educazione e la sua bravura.

Al ballottaggio? Dopo la seconda e la terza sfida a dover duellare per l’eliminazione finale saranno due fidanzati ovvero Deddy e Rosa. Ebbene sì la squadra di Zerbi perderà anche una seconda volta.

Chi sarà eliminato? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Canale 5.