Grande, grandissima attesa per la seconda puntata del Serale di Amici 2021. Dopo il successo del debutto di settimana scorsa, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova puntata del talent show di Canale 5. Cosa ci dicono le anticipazioni sugli ospiti di Maria De Filippi? Finalmente, dopo aver fatto Sanremo 2021 in quarantena, arriverò in studio Irama. Per finire torneranno Pio e Amedeo.

Amici 2021 seconda puntata Serale: tutti gli ospiti

Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash sono pronti a giudicare i talenti di Amici 2021 nella seconda puntata del talent. I tre giudici torneranno nello studio del programma di Canale 5 per esprimere il proprio parere sulle esibizioni che vedranno.

Davanti a loro, in lotta, oltre ai talenti di quest’anno, che dovranno scongiurare l’eliminazione, anche i professori. Divisi in squadre, Zerbi e la Celentano saranno pronti a dar filo da torcere a tutti gli avversari e a litigare con le colleghe: Cuccarini, Arisa, Peparini e Pettinelli.

Torneranno in studio anche i comici Pio e Amedeo che settimana scorsa, con la battuta su Belen Rodriguez e Stefano de Martino, hanno sollevato numerose polemiche. In tanti si sono scagliati contro di loro. Belen Rodriguez pare aver risposto ai due comici postando su Instagram una saponetta e dicendo che era utile anche per lavarsi la bocca.

Ospite musicale: Irama. L’ex vincitore di Amici doveva essere ospite in una puntata del pomeridiano per far ascoltare a tutti la canzone portata a Sanremo 2021. A causa della quarantena, che ha impedito al giovane artista di esibirsi live sul palco dell’Ariston, Irama non ha potuto prendere parte nemmeno alla puntata del sabato in cui sono tornate “a casa” sia Annalisa che Arisa e Gaia.

Amici, anticipazioni seconda puntata: eliminato e ballottaggio

Chi verrà eliminato? Due nuovi talenti dovranno abbandonare Amici 2021. La prima a lasciare il programma sarà la cantante Ibla. La giovane era stata fortemente voluta da Rudy Zerbi. Il docente però l’ha poi abbandonata dicendo di non vedere più in lei quella scintilla che lo aveva emozionato al momento del suo ingresso. Ibla era stata dunque adottata da Arisa.

Al ballottaggio, invece, finiranno altri due cantanti. Da un lato AkaSeven, dall’altro Leonardo. Chi di loro uscirà? Lo scopriremo solo sabato sera. I ragazzi, infatti, hanno scoperto chi fosse l’eliminato solo in casetta. Maria De Filippi, per evitare tutti gli spoiler, ha adottato questo nuovo espediente così da tener tutti con il fiato sospeso fino alla fine.