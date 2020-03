La seconda puntata di Amici 2020, o meglio del Serale del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si avvicina a passi da gigante. Quali anticipazioni sappiamo sulla prima serata del prossimo 6 marzo 2020? Quali saranno gli ospiti del programma e chi duetterà con chi all’interno della prima serata dell’ammiraglia Mediaset? Ecco le ultime news

Amici 2020 Serale, ospiti 6 marzo 2020: l’elenco dei duetti

Dopo aver visto scendere in campo, nella prima puntata: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, J-Ax, Elisa e Ghali, altri ospiti approderanno in studio per la seconda puntata del Serale di Amici 2020. I duetti sono stati già assegnati e si preannunciano vere e proprie performance pronte a sbalordire i telespettatori.

Sfruttando la presenza in studio di Loredana Bertè, che è uno dei giudici della commissione esterna, insieme a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, Maria De Filippi ha deciso di far duettare la grandissima artista italiana insieme ad un giovane talento molto amata dal pubblico di Amici. Sul palco infatti canteranno insieme la Bertè e la bravissima Giulia. La cantante è sembrata molto contenta dell’abbinamento e felice di poter esibirsi con uno dei suoi miti. In fin dei conti, come sottolineato dalla stessa Giulia, lei lo aveva chiesto perfino durante le dirette radio.

Altro duetto? Quello fra Al Bano, presente in studio insieme a Romina Power per ‘governare’ le sfide fra professori, e la bravissima Nyv. Cosa ne verrà fuori?

Jacopo, invece, avrà l’onore e l’onere di duettare con Fabrizio Moro, un artista che quest’ultimo ama ad ammira notevolmente. L’ex docente e giudice della scuola riuscirà a dare preziosi consigli al giovane allievo ligure? Secondo molti sì.

Con chi duetterà Gaia? Ebbene la cantante, che dovrà affrontare una prova molto difficile che le ha imposto Loredana Bertè, potrà ritrovare il sorriso esibendosi insieme a Mamhood. Venuta a conoscenza dell’abbinamento Gaia ha gioito come non mai e si è dimenticata delle lacrime dei giorni scorsi.

Serale Amici 2020: le prove comparate e le richieste dei giudici

Si preannuncia una seconda serata al cardiopalma. I ragazzi saranno messi sotto pressione come non mai. Come? I giudici hanno già chiesto prove speciali per alcuni ragazzi. Loredana Bertè ha scritto una lettera molto dura a Gaia e le ha imposto di interpretare una canzone senza stravolgere nulla.

Vanessa Incontrada, invece, puntando il dito contro Javier, dicendogli di non riconoscere il suo lato “Cubano“, ha chiesto ai tre ballerini della scuola di tirar fuori il loro lato “macio“. Quale sarà la coreografia sulla quale dovranno confrontarsi? Chi di loro avrà la meglio?

Spazio poi anche a qualche comparata di canto. In primis quella fra Gaia e Nyv e poi quella fra Gaia e Giulia sulle note di Piazza Grande.