Chi approderà, fra i grandi artisti della musica italiana, ad Amici 2020? Al Serale i ragazzi, non più divisi in squadre, si ritroveranno ad essere giudicati dai loro stessi professori, ma anche da una giuria di esperti composta da diversi personaggi. Il meccanismo della nuova fase del talent di Maria De Filippi deve però essere ancora svelato completamente e per questo si attende con ansia l’arrivo di news su come si svolgeranno le cose. Nel frattempo, però, sono trapelati alcuni nomi dei protagonisti che approderanno in studio per regalare ai ragazzi un po’ dei loro consigli e della loro saggezza, ma anche per regalare ai telespettatori tanto show. Noi possiamo svelarvi in anteprima esclusiva uno dei nomi dei grandi artisti che approderanno alla corte di Maria. Di chi si tratta?

Amici 2020 Serale: dopo Al Bano e Romina Power arriva anche lui, Massimo Ranieri

Di Al Bano e Romina si vocifera ormai da una settimana se non di più. I due cantanti, anzi, la Coppia per antonomasia, molto amati dal pubblico, saranno il collante per tener davanti al teleschermo sia i più giovani, ma anche i telespettatori più attempati. Con la loro esperienza, oltretutto, entrambi potranno dare ottimi consigli ai 10 talenti che hanno ottenuto il passaggio al Serale di Amici 2020.

Di lui, invece, non ha ancora scritto nessuno. Noi possiamo dirvi che nel talent, dopo essere stato ospite a C’è Posta per te, arriverà anche Massimo Ranieri. Avendo, quest’ultimo un tour molto ricco di tappe, molto probabilmente non sarà sempre presente(in tutte le serate del Talent Show), ma, incastrando i vari impegni, non è detto che anche Ranieri non possa regalarci splendidi duetti come in passato.

Dall’alto della sua enorme esperienza Ranieri potrà sicuramente giudicare al meglio i ragazzi che si esibiranno sul palco del Serale di Amici 2020 cercando di costruire la loro carriera e far diventare il loro sogno realtà.

Insomma giudice, amico, consigliere, ma anche collega per condividere performance memorabili. Con la sua gentilezza, con il suo garbo, con la sua arte e bravura, Ranieri saprà sicuramente mettersi al servizio dei talenti della scuola e di Maria De Filippi per impreziosire lo show di Canale 5.

Sottolineiamo inoltre che sia Al Bano che Massimo Ranieri conoscono già il talent. Più e più volte sono stati entrambi ospiti. Sanno il calore del pubblico che accoglie tutti con un fragoroso boato, sanno l’emozione degli allievi, ma soprattutto ne conoscono bene anche i meccanismi.

Amici 2020 Serale: chi altri ci sarà?

Ricapitolando ad Amici 2020, ovvero nel Serale, chi vedremo? Oltre ai professori e ai 10 talenti che hanno avuto modo di accedere alla fase successiva dello show, sabato scorso, in puntata, è stata confermata la presenza di Giuliano Peparini come direttore artistico. Spetterà a lui rendere lo studio sempre più magico e regalare emozioni attraverso luci, coreografie e quant’altro.

Mentre quindi Peparini si dedicherà alle coreografie e alle scenografie, e soprattutto mentre insegnanti e allievi lavoreranno in sala prove, Maria De Filippi cercherà invece di chiamare in studio grandi amici dello spettacolo per offrire ai telespettatori della prima serata di Canale 5 uno show a trecentosessanta gradi. Ecco quindi svelato il motivo dell’annuncio di grandi nomi di cantanti molto amati dal pubblico. Per questo si passerà da Al Bano e Romina a Massimo Ranieri. E poi?

Le voci che circolano sul web sono innumerevoli. Fra i più accreditati vi sono anche: Loredana Bertè. La giudice del Serale di Amici Celebrities ormai è un Habituè del talent. Sui social invece c’è chi vorrebbe in studio: Ornella Vanoni, Renato Zero e grandi attori di fama internazionale che hanno sempre fatto capolino ad Amici. Non è detto, però, che Maria De Filippi, così come già accaduto, non sia già in trattative con tutti loro. La conduttrice, in fin dei conti, ci ha sempre abituato a grandi sorprese e a veri e propri ‘colpacci’.

Secondo Tv Blog, infine, molto probabilmente al Serale di Amici 2020 vi sarà anche Vanessa Incontrada. La straordinaria attrice è molto amata dal pubblico.