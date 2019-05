Manca davvero poco alla finale di Amici 2019 Serale. Trasmessa il 25 maggio, in diretta e in prima serata su Canale 5, l’ultima puntata è molto attesa dai telespettatori. Il motivo? Non soltanto per i nuovi ospiti d’eccezione presenti in studio, ma anche, o forse soprattutto, perché, finalmente, il pubblico a casa scopre chi vince questa edizione del popolare programma di Mediaset (la numero 18).

Amici Serale, gli ospiti della finale di sabato 25 maggio 2019

Ma, sabato 25 maggio 2019, chi sono gli ospiti della finale di Amici Serale? Dopo l’addio dei direttori artistici Martin e Grigolo e l’arrivo dei giudici speciali, chi c’è da Maria De Filippi per l’ultimissima puntata del fortunato talent show?

A rivelare i “nomi di pregio” scelti per la finalissima della trasmissione sono le anticipazioni ufficiali fornite dalla Produzione di Amici. Parliamo, infatti, di: Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi.

Tutte conduttrici tv Mediaset reduci da importanti produzioni televisive: chi Grande Fratello Vip, chi Verissimo, chi All together now, chi L’Isola dei Famosi. Manca qualcuno? Parrebbe di no.

Inoltre, sabato il pubblico ritrova anche due volti “fissi” del Serale. Il riferimento va alla giurata Loredana Berté e ai due comici Pio e Amedeo, presenti nella nuova diretta di Canale 5 anche in occasione dei “saluti finali”.

Amici 2019, chi vincerà? La sfida finale è tra 4 concorrenti

Ma chi vincerà Amici 2019 Serale? La sfida finale è tra 4 concorrenti, ovvero i finalisti i cui nomi sono stati già annunciati nell’ottava puntata del talent, andata in onda sabato scorso, 18 maggio, a partire dalle ore 21.10 circa.

Si tratta di: Alberto Urso (tenore); Giordana Angi (cantautrice); Rafael Quenedit Castro (il primo dei semifinalisti); Vincenzo Di Primo (l’unico ballerino rimasto in gara insieme a Rafael).

Sabato, dunque, chi vince e sbanca tutto lo stabilisce il pubblico a casa attraverso il sistema di televoto. Il premio è di 150.000 euro in gettoni d’oro e, nel corso della finalissima, viene anche assegnato il premio di categoria del valore di 50.000 euro.

A consegnare la coppa al vincitore? Irama. Il cantante torna nel programma targato Maria De Filippi ad un anno di distanza dalla sua vittoria, anche per presentare il suo nuovo singolo dal titolo Arrogante.