Abbiamo intervistato in esclusiva Federica Marinari, la cantante toscana arrivata ad un passo dal serale di Amici 2019.

Chi è Federica Marinari di Amici 18

Una passione infinita per il canto quella di Federica Marinari. Nata a Pisa, ha iniziato a cantare da bambina, con un obiettivo, cercare di eguagliare la grandezza del suo idolo musicale: la cantante Laura Pausini. Effettua gli studi al Conservatorio di Livorno, partecipando a concorsi e manifestazioni canore, sia all’estero che in Italia.

Vanta diverse esperienza televisive. Nel 2014 si presenta alle Blind Audition di The Voice (il talent show musicale di Rai 2). Ai giudici piace e la cantante sceglie di essere seguita da Piero Pelù.

Nel 2016 fa un’altra esperienza televisiva, sempre in un talent musicale. Stavolta ad X Factor, dove però riesce viene esclusa ai BootCamp. Quest’anno entra nella scuola di Amici, battendo in una sfida il cantante Daniel Piccirillo, concorrente amatissimo dal pubblico, ma poi arriva ad un passo dal serale.

Intervista Esclusiva a Federica Marinari di Amici 2019

Sei rimasta delusa per non essere entrata al serale?

No, assolutamente! Sai perché? Mi è stata offerta la possibilità di tornare il prossimo anno. Sono stimolata e carica, se fossi andata in questa edizione al serale probabilmente tutta questa energia positiva non l’avrei avuta. Le cose succedono sempre per un motivo!

Il prossimo anno ti ripresenterai ai casting?

Certamente, sto già lavorando per questo!

Per quanto riguarda il tuo inedito, che riscontro hai avuto dal pubblico?

Ero molto impaurita dal far uscire una canzone così intima: scegliere di regalare un pezzo del proprio cuore significa fiducia. Quando per la prima volta ho cantato il mio inedito in studio e ho sentito che una parte di pubblico lo cantava, il mio cuore ha iniziato a battere forte. La canzone era arrivata, e non per il suo ritmo moderno e per un pattern vocale che entra in testa e ci rimane, ma per le mie parole sincere.

Ad Amici sono nate anche delle bellissime amicizie: quale porterai per sempre con te?

Ho legato con tutti, ma Valentina e Tish hanno preso un bel posto nei miei ricordi!

Esprimi un giudizio per ognuno dei professori di canto?

Sarò breve e diretta: Alex “Genio Romantico”, Stash “Solare e Attento”, Rudy “Severo e Veritiero”.

Per chi tiferai al serale?

Valentina, Tish e Giordana.

C’è un cantante o una cantante alla quale ti ispiri?

Laura Pausini. Lei mi ha illuminata, mi ha salvata. È una colonna portante della mia vita.

Dopo l’esperienza ad Amici adesso come continuerà la tua carriera?

Lavoro duro è la parola d’ordine. Ho tante belle idee in mente e progetti. Tra questi andare ad incontrare chi mi ha supportata in giro per l’Italia. Ci tengo a ringraziare tutti personalmente. La prima tappa sarà la mia città, Pisa. Le altre le svelerò piano piano, quindi seguitemi sui social!

Qual è il tuo sogno?

Organizzare i miei concerti: progettare il mio palco, arrangiare i miei brani per i live, affidarmi e darmi con tutto il cuore al mio pubblico, e scrivere sempre la mia verità. Voglio fare della mia musica un messaggio per invogliare i giovani a riflettere sulle fortune che abbiamo e sull’importanza del rispetto! P.s meta finale—> San Siro!

Facciamo un fortissimo in bocca al lupo a Federica e le ricordiamo che la musica non si spegne con la fine di una esperienza!