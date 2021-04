Quando ormai manca poco al sesto serale di Amici 20, il pomeridiano del talent ha riservato ai telespettatori una nuova gara di ballo per i concorrenti ballerini in corsa al serale. Si tratta di una sfida extra-serale giudicata dallo storico volto tv del talent di Maria De Filippi, Kledi Kadiu. In occasione del suo ritorno in tv, il ballerino e coreografo ha anche segnato un ritorno ad Amici, dove in passato ha svolto il ruolo di insegnante di danza e ballerino opinionista, ed ora è chiamato a fare da giudice esterno per il ventennale del talent.

Kledi Kadiu segna un ritorno in tv

In attesa del sesto serale di Amici 20, la cui messa in onda avverrà il 24 aprile 2021 su Canale 5, i telespettatori hanno avuto modo di assistere al daytime settimanale del talent, in cui è emersa una nuova sfida extra-serale. Quest’ultima vede protagonisti i ballerini in corsa al serale, Giulia Stabile, Samuele Barbetta, Alessandro Cavallo e Serena Marchese, che al cospetto di Kledi Kadiu si sono esibiti in singole performance.

Quest’anno si celebra il ventennale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e al daytime di Amici 20, Kledi Kadiu è stato chiamato in qualità di giudice a segnare il suo ritorno al celebre show nonché al piccolo schermo. Il ballerino professionista e insegnante di danza storico del talent, albanese naturalizzato italiano, ha quindi esordito nel nuovo ruolo tv dicendosi emozionato: “Sono più emozionato io che i concorrenti”. Poi, il giudice della sfida ha presentato il premio in palio: “Una serata organizzata per Carla Fracci, il 26 agosto a Cerbia, con ballerini ospiti, tra cui uno dei nuovi talenti di Amici”.

Chi vincerà la sfida extra-serale?

Il primo ad esibirsi è Samuele Barbetta: “Io porto una mia coreografia sulle note di Michele Bravi, per la mia ragazza”. “Tu come crei le tue coreografie? Sono curioso, hai una dote innata”, ha chiesto Kledi, a cui il ragazzo risponde: “Lo faccio in piena libertà, è un lavoro analitico e con intelligenza, fatto con l’istinto”.

Poi, è la volta di Serena Marchese. La ballerina ha avuto in passato modo di conoscere dal vivo il giudice, Kledi Kadiu. Così come ha spiegato il giudice, ricordando le varie esperienze nel mondo della danza maturate dalla giovane: “Io e lei ci conosciamo. Conosco Serena da quando era piccolissima. Me la ricordo nei vari stage in giro” . Il giudice poi consiglia a Serena, al termine della sua esibizione, di lasciarsi trasportare dalle emozioni e dare più importanza all’espressione che alla tecnica.

L’altro ballerino ad esibirsi è, poi, Alessandro Cavallo, che non nasconde di essere giunto ad Amici 20 dopo un periodo di crisi in cui il suo corpo gli chiedeva di sperimentare altri stili oltre il balletto classico. Una crescita per per Kledi Kadiu è possibile, per il giovane: “Hai una bella plastica, il tuo corpo ti aiuterà”.

Infine, è la volta di Giulia Stabile, a cui Kledi Kadiu chiede cosa c’è di lei nella coreografia esibita nelle vesti di Giulietta che pensa al suicidio non appena appreso che il suo Romeo si è tolto la vita. “Pensi che l’amore possa portare a questo, Giulia? Cosa c’è di tuo in questi passi?”, quesiti a cui Giulia non risponde, se non con dei sorrisi stentati. Per Kledi però nel mondo della danza è importante personalizzare i propri passi e dare loro una storia e una ragione.

Intanto si attende il verdetto, che decreterà il vincitore della posta in gioco proposta da Kledi Kadiu. Che vinca il migliore!