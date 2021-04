Amici 20 continua a riservare ai telespettatori colpi di scena, come il lancio del nuovo singolo di Stash & The Kolors. Il giudice del serale del talent, per il rilascio di Cabriolet panorama avvenuto a poche ore dal settimo serale del talent di Maria De Filippi, ha unito le forze con i colleghi giudici, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Questo, per un video promozionale, diventato virale nel web in poco tempo.

Amici 20, Stash & The Kolors presentano il nuovo singolo Cabriolet Panorama

Come hanno preannunciato in un post su Instagram, Stash & The Kolors, è uscito oggi, venerdì 30 aprile 2021, il nuovo singolo Cabriolet Panorama della band vincitrice di Amici 2015. Il singolo, uno dei papabili tormentoni dell’estate 2021, è stato rilasciato sulle piattaforme musicali, e intanto gli internauti non nascondono un desiderio. Quello di visualizzare a più non posso il video ufficiale dello stesso, appena sbarcato su YouTube.

La nuova canzone targata The Kolors strizza l’occhio alle vibes della musica anni ’80. Una sorta di ritorno al passato, che è rimarcato dalla voglia generale di tornare agli spettacoli live. Questi, negli ultimi mesi, sono stati bloccati per via della pandemia da Covid-19 in corso.

Il video promozionale di Cabriolet Panorama dei 3 giudici di Amici 20 diventa virale

Per il lancio del singolo Cabriolet Panorama, Stash insieme ai colleghi di giuria al serale di Amici 20, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia, hanno deciso di unire le forze. L’obiettivo, un video promozionale.

A corredo del filmato, che vede protagonista il magico trio del talent record di ascolti di una seduta in sala di registrazione con il frontman dei The Kolors, Stash riporta un messaggio.

Parole che stanno mandando in visibilio il web e che fanno ben sperare in una collaborazione musicale del trio: “Esce il pezzo! Qui servivano dei cori sui ritornelli e il mio camerino è diventato uno studio di registrazione. Il principe è molto contento della sua performance vocale… Buona visione.#cabrioletpanorama”.

Cabriolet Panorama: video youtube ufficiale