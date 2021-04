Amici 20 non smette di far discutere, in queste ore soprattutto per la notizia secondo cui Sangiovanni ha vinto la nuova gara di canto indetta al talent. Quest’ultima è stata lanciata nel daytime settimanale del programma di Maria De Filippi e ora alimenta le ultime polemiche social sollevatesi sullo show di Canale 5.

Amici 20, il cantante Sangiovanni trionfa nella nuova gara di canto

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda del quinto serale, Amici 20 spiazza il pubblico tv con una notizia importante. Nel daytime settimanale dello show, andato in onda su Canale 5 il 15 aprile 2021, infatti, Marcello Sacchetta ha presentato una nuova gara canto che ha visto i cantanti in corsa al serale del talent sfidarsi a colpi di inediti.

A gareggiare nello studio del talent, sono stati quindi Deddy, Raffaele, Sangiovanni, Tancredi e Aka7even, con i loro rispettivi singoli schierati per l’occasione. E, a decretare la classifica di fine gara, è stato un solo giudice, peraltro esterno allo show, Michele Canova. Il noto produttore musicale di fama internazionale ha assegnato i suoi voti ai cantanti, stilando così una classifica personale, che ha decretato la vittoria di Sangiovanni.

L’ordine d’arrivo finale della gara di canto vede gli inediti dei cantanti classificati così: 1-) Hype di Sangiovanni: voto 9; 2-) 0 Passi di Deddy: voto 8; 3-) Mille parole di Aka7even: voto 7; 4-)Fuori di Testa di Tancredi: voto 7; 5-) Sette Vite di Raffaele: voto 6.5.

Quest’ultimo non è il solo grande successo che Sangiovanni si aggiudica ad Amici 20. Nel talent di Maria De Filippi, infatti, il rapper ha ottenuto la certificazione di disco d’oro e disco di platino per il singolo Lady. Tuttavia, il nuovo traguardo di Sangiovanni, per cui il rapper ha ottenuto una fornitura altamente professionale per il suo mestiere, divide l’opinione del pubblico tv sui social, dove c’è chi non ritiene giusto che i cantanti vengano valutati dai soli giudici e non dal televoto dei telespettatori.

Le reazioni del web alla sfida nella sfida di Amici 20

In molti, tra i commenti social emersi in rete sulla discussa gara di canto di Amici 20, dichiarano infatti che avrebbero fatto il tifo sfegatato per i propri beniamini ad un eventuale televoto: “Per me Aka e Raffaele sono i cantanti più completi; Sanno cantare bene, scrivono le canzoni, si muovono sul palco nonostante ciò sono i più sottovalutati. Bah”; “Tancredi e Aka hanno spakkato”, “Deddy batte tutti”, “Deve votare il pubblico i cantanti”, “Non capisco come faccia a piacere Sangiovanni!”.

“Tu sai cantare come mangi, nella comunicazione questo è importante”, ha però dichiarato il giudice Michele Canova rivolgendosi a Sangiovanni, alla fine della sua esibizione.

Intanto il nuovo appuntamento serale di Amici 20 andrà in onda il 17 aprile 2021, in prima serata su Canale 5.