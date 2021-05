Può dirsi indubbiamente una delle rivelazioni di Amici 20 e ora Sangiovanni, mentre manca poco alla finale del talent, fa parlare di sé per aver annunciato il rilascio del suo album in cantiere sui social, che inaspettatamente non è dedicato alla compagna Giulia Stabile. Come Deddy, Aka7ven e Tancredi, giunti insieme a lui alla semifinale del talent, anche Sangiovanni ha parlato ai follower dell’imminente rilascio del suo Ep, che avverrà nello stesso giorno in cui è prevista l’uscita degli Ep dei rispettivi colleghi conosciuti al talent di Maria De Filippi. Ma fa discutere la dedica social che Sangiovanni ora lancia a corredo del suo annuncio social, che esclude la giovane ballerina, con cui lui ha avviato una lovestory nella scuola più amata dagli italiani. Che sia l’inizio di una rottura tra i due giovani talenti?

Amici 20, Sangiovanni rompe il silenzio post-semifinale

La semifinale di Amici 20 lo ha decretato il terzo finalista del talent dopo Aka7even e la compagna, Giulia Stabile, e prima di Alessandro Cavallo e Deddy, e ora Sangiovanni è al centro dell’attenzione mediatica per importanti messaggi che lui ha lanciato a mezzo social.

In un post condiviso con il web, una volta riattivatosi in queste ore su Instagram Sangiovanni o chi per lui da parte del suo staff di lavoro ha fatto sapere alcune novità del rilascio del suo primo Ep in arrivo ovunque il 14 maggio, data in cui usciranno anche i rispettivi Ep di Deddy, Tancredi e Aka7even: “Ultima settimana prima della finale @amiciufficiale, grazie x tutto il supporto che state dando alla mia musica. Il CD autografato + bandana e il CD + maglietta sono sold out, ma torneranno disponibili. Trovate ancora il CD standard e il CD autografato, queste due versioni potete acquistarle utilizzando 18app. Link nelle storie in evidenza”.

In un secondo post, sempre su Instagram, il profilo di Sangiovanni rende pubblico che l’artista 18enne ha conseguito il terzo disco d’oro per il singolo Gucci bag, dopo il disco d’oro e di platino raggiunto con Lady e il disco d’oro con Tutta la notte.

Dopodiché tra le Instagram stories spunta la dedica che il profilo di Sangiovanni fa dell’album in uscita per il 18enne. Delle parole emozionanti in cui non viene però mai citata la compagna del cantante, Giulia Stabile. “A Maria De Filippi e tutto lo staff di Amici. A tutti i produttori che hanno collaborato a questo progetto, a Sugar Music, Nueve e Francesca”, si legge tra le righe. Un messaggio che farebbe pensare a molti che l’amore nato nella scuola di Maria De Filippi tra Sangiovanni e Giulia Stabile sia in crisi.