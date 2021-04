Quando ormai manca poco alla finale di Amici 20, dal cui sesto serale è stato eliminato Raffaele Renda, quest’ultimo è diventato protagonista di un botta e risposta di fuoco con Rudy Zerbi. Il talentscout gli chiede se sente la sua mancanza, dopo gli scontri avuti al talent-show. O almeno questo è stando da quanto si apprende dalle nuove Instagram stories del calabrese. Riattivatosi sui social dopo la sua eliminazione dal talent, Raffaele ha condiviso con il web quella che sembra essere una domanda ricevuta tra le stories dal “nemico amatissimo” Zerbi, a cui lui poi ribatte con tanto di tono ironico.

Raffaele Renda e la provocazione di Rudy Zerbi post-Amici 20

Il sesto serale di Amici 20 ha segnato l’eliminazione dal talent di Raffaele Renda. Il pupillo di Arisa, una volta riattivatosi tra le Instagram stories, ha condiviso con il popolo del web delle risposte personali ad alcune domande ricevute sul noto social. Tra queste quella che sembra essere una domanda di Rudy Zerbi, acerrimo nemico di Raffaele nel corso del serale.

Nella scuola di Maria De Filippi, il talentscout aveva infatti più volte attaccato il giovane sul look e sulla musica, in particolare lasciando intendere che lui non abbia una spiccata personalità artistica e non sia riconoscibile, quindi non paragonabile ai suoi pupilli Sangiovanni e Deddy, specialmente quest’ultimo che riesce a farlo commuovere con la sua “verità”. Questo fino all’occasione in cui Zerbi ha persino paragonato Raffaele ai cantanti delle balere, etichettandolo come artista per da locale “Perla blu”.

“Ti manco?”, è la domanda condivisa da Raffaele e di cui sarebbe mittente Rudy. Tanto che in risposta al quesito, il cantante ha taggato Rudy Zerbi e la sua mentore Arisa, con parole ironiche e allusive agli scontri avuti al serale con il talentscout: “Veramente tanto! Ora per chi farai il promoter? Hai perso la tua guest star del Perla Blu”.

La risposta alle critiche post-talent

Tra i detrattori di Raffaele Renda al serale di Amici 20 ha spiccato proprio Rudy Zerbi e durante il talent non è mancata al giovane la critica di badare più alla tecnica che all’interpretazione nel canto, tanto da rendere fredda la sua comunicazione. A margine di quest’appunto qualche utente ha chiesto un parere al diretto interessato, che ha ribattuto tra le Instagram stories dicendosi fiero della sua agilità vocale, che considera “un punto di forza”.

Insomma nonostante l’eliminazione da Amici 20, Renda è certo di voler continuare a fare musica. il sesto serale, in cui è stato battuto al ballottaggio che lo vedeva in sfida con Deddy, sembra non averlo segnato in negativo. Staremo a vedere che frutti darà il suo lavoro nell’industria musicale dopo il lancio del nuovo inedito Focu meu, dedicato alla questione meridionale mai risolta.