Ad Amici 20, in qualità di ospiti della puntata del 16 gennaio 2021, che sarà in diretta, arriveranno nello studio di Maria De Filippi: Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due grandi artiste, entrambe uscite dal talent di Canale 5 e con alle spalle, ormai, una carriera di più di dieci anni, presenteranno il loro primo singolo insieme dal titolo: “Pezzo di cuore”. Ecco le anticipazioni sul programma in onda sabato pomeriggio, in diretta, a partire dalle 14:00 circa.

Amici 2021, anticipazioni e ospiti di sabato 16 gennaio 2021: Emma e Alessandra

Grandissimo e attesissimo ritorno ad Amici 20. Sul palco, sotto gli occhi di Maria De Filippi, si esibiranno, insieme, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso. Le due cantanti presenteranno, proprio lì dove tutto ha avuto inizio, il loro primo singolo insieme. Ad annunciarlo è stato Blogo. Le due artiste faranno così sentire al grande pubblico la canzone che le ha viste collaborare per la gioia di tutti i fan. Il singolo sarà in radio e nelle piattaforme streaming a partire dal 15 gennaio 2021.

Le due cantanti saranno proprio sabato pomeriggio ad Amici 20 perché, per la prima volta dopo tempo, la puntata sarà in diretta. Nessuna registrazione dunque fra giovedì e venerdì. Tutto quello che accadrà sarà rigorosamente live.

Inutile dire come ci siano grosse aspettative sul primo singolo insieme delle due cantanti, un singolo che sancisce ancora di più la loro amicizia e mette a tacere le voci di quei seguaci che le volevano in lotta fra loro.

Cosa accadrà nella nuova puntata del talent di Canale 5?

Altra novità: ai ragazzi del talent di Amici 20 è stato tolto, da poche ore, il cellulare. Molto probabilmente il motivo è da ricondurre al fatto che ci sarà una vera e propria sfida di inediti.

Oltre a questo sappiamo che, come ogni sabato, tutti i ragazzi della scuola di Maria De Filippi dovranno esibirsi davanti al pubblico, ma soprattutto davanti ai telespettatori per riconfermare la loro maglia e di conseguenza il loro banco.

La cantante che sembra essere a maggior rischio, a pochi giorni dalla puntata del sabato, ancora una volta, è Arianna. Come si è visto nel daytime di ieri, infatti, Arianna ha ricevuto una busta rossa. La giovane sarebbe dovuta andare in sfida, ma la professoressa Arisa ha chiesto di farle pulire tutto per una settimana. Cosa le accadrà?