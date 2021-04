Quando ormai manca poco al settimo serale di Amici 20, la conduttrice Maria De Filippi ha comunicato una punizione per i ballerini in corsa al serale. Nel daytime settimanale del talent, è stata indetta una nuova sfida al televoto per i ballerini e cantanti in corsa al serale, ma questa è stata negata ai primi. Il motivo è semplice. I ballerini sono giunti in ritardo alla prova prevista rispetto ai cantanti, e, per il ritardo, Queen Mary ha comunicato ai primi delusa di essere stati esclusi dal televoto.

Amici 20, Maria De Filippi lancia una dura comunicazione

Nel daytime settimanale di Amici 20, quando manca poco al settimo serale del 1° maggio 2021, Maria De Filippi ha comunicato alla classe di talenti che i ballerini sono stati ufficialmente estromessi dal televoto. Si tratta di una nuova prova extra-serale indetta al talent, per cui cantanti e ballerini si sarebbero sfidati al cospetto dei voti del pubblico. Ma i danzatori sono stati esclusi dalla prova, per non essere giunti puntuali alla prova.

“I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione”, fa sapere Maria De Filippi una volta collegatasi con i cantanti. Poi, la regina di ascolti del sabato sera parla ai ballerini della loro esclusione dalla nuova prova: “La vostra gara è annullata. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone.”. A questo punto la conduttrice ha chiesto ai ballerini di tornare nelle loro casette, l’unico a restare in studio è il ballerino Samuele Barbetta.

Questo perché il ballerino era nei tempi, ma ha comunque perso la possibilità della prova per aver aspettato gli altri ballerini prima di presentarsi alla prova.

Il messaggio per Samuele Barbetta

Rimasto nello studio del talent, dove si sarebbe dovuta disputare la gara di ballo, Samuele ha ricevuto un messaggio di Maria De Filippi. Il tutto accade, mentre i ballerini esclusi sono seduti sulle gradinate affranti, una volta tornati in casetta. “Mi dispiace per i tuoi compagni, però è importante che si capisca – fa sapere la conduttrice a Barbetta-. Della punizione mi interessa poco, credo in altre cose”.

Tuttavia, la conduttrice tiene a far capire ai ballerini che è importante rispettare le persone e le regole in genere. E, mentre il daytime settimanale di Amici 20 prosegue, non si esclude che i ballerini possano riconoscere l’errore e avere una nuova chance per esibirsi al cospetto del pubblico tv. Chissà, quindi, cosa accadrà al talent di Maria De Filippi.