Mancano pochi giorni all’attesa finale di Amici 20 e intanto i tre cantanti finalisti del talent, Aka7even, Deddy e Sangiovanni sono al centro del gossip per l’origine dei loro nomi d’arte. Dietro la scelta dei loro pseudonimi c’è una storia personale importante, che ha segnato il 20enne e i due 18enni, nel profondo. Storie intense, che rappresentano uno dei motivi per cui i tre protagonisti di Amici 20 sono amati dal pubblico tv e riscuotono successo in musica. Unico comune denominatore trai tre finalisti è l’amore, che i giovani hanno trovato nella celebre scuola. Scopriamo perché hanno questi nomi d’arte.

Amici 20, Deddy e la verità dietro il nome d’arte

Uno dei finalisti più amati dal pubblico di Amici 20 può dirsi indubbiamente Deddy. Il cantante de Il cielo contromano, reduce dal primo disco d’oro raggiunto in musica, è al secolo Dennis Rizzi. Dietro lo pseudonimo, a detta di quanto emerge in rete, vi sarebbe una storia legata alla famiglia del cantante, in particolare al fratello del 18enne. Il familiare da piccolo non riusciva a quanto parte a pronunciare il vero nome del quinto finalista del talent, Dennis, tanto da chiamarlo Deddy.

Un nomignolo che poi sarebbe rimasto a lungo per Deddy, fino a diventare il suo nome d’arte. Il cantante originario di Torino, intanto, è atteso dal pubblico alla finale di Amici 20, prevista per il prossimo 15 maggio 2021. La partecipazione al talent per Deddy rappresenta un importante riscatto personale, in quanto il 18enne prima di intraprendere il percorso di studi nella scuola di Maria De Filippi ha lavorato fin dalla tenera età, come barbiere. Nella celebre scuola di Amici, Deddy ha conosciuto l’amore con Rosa Di Grazia.

Sangiovanni e la verità sul nome d’arte

Un altro grande protagonista della finale di Amici 20 sarà l’altro pupillo insieme a Deddy di Rudy Zerbi, Sangiovanni. Il 18enne originario di Vicenza è reduce dal conseguimento di tre dischi d’oro e uno di platino. Dietro la scelta del suo pseudonimo, c’è un’altra storia personale. L’artista di Gucci bag e terzo finalista del talent nasce al secolo Damian Giovanni Pietro ed è il primo allievo ad avere accesso nella scuola di Maria De Filippi, con il nome di Sangiovanni.

A rendere noto il motivo legato alla scelta dell’artista di chiamarsi Sangiovanni è Maria De Filippi, facendosi portavoce della verità del vicentino: “Mi hanno sempre detto che non sono un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e allora ho deciso di chiamarmi Sangiovanni”. In occasione del serale del talent, Sangiovanni ha svelato che per lui Amici 20 rappresenta il suo posto nel mondo, dove riesce a sentirsi compreso. Nella celebre scuola, Sangiovanni ha trovato l’amore con Giulia Stabile.

Aka7even e la verità del suo nome d’arte

Il pupillo di Anna Pettinelli e primo finalista alla finale di Amici 20, Aka7even, nasce al secolo con il nome di Luca Marzano. Il 20enne originario della Campania da piccolo ha subito un’encefalite che gli ha inferto il coma, durato per sette giorni. Da qui nasce lo pseudonimo inglese “Aka7even”, “come i sette” giorni vissuti in coma dall’artista.

Il giovane dalla tinta biondo platino si è aggiudicato un disco d’oro e un disco di platino, grazie al successo ottenuto nella celebre scuola, dove lui ha incontrato l’amore durato purtroppo per lui poco. Dopo aver avviato una lovestory nella scuola con Martina Miliddi, i due hanno infatti scelto di concentrarsi sui loro rispettivi impegni artistici gettandosi alle spalle il loro fugace amore.