A poche ore dalla finale di Amici 20, prevista per il weekend in corso di metà maggio 2021, i 5 finalisti Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile hanno avuto un ultimo banchetto prima dell’addio alla scuola più amata dagli italiani. Le esclusive immagini dell’ultimo giorno vissuto dai ragazzi nella scuola si sono registrate nel daytime del talent di Maria De Filippi e stanno commuovendo il pubblico tv. Questo, per le parole che si sono dedicati a vicenda i giovani talenti, prima della sfida finale che li vedrà sfidarsi con in palio un cospicuo montepremi del programma tv.

Amici 20, l’ultima cena per i finalisti

Amici 20 è ormai giunto al suo epilogo o quasi, in quanto manca l’attesa finale del talent del 15 maggio 2021, che decreterà un vincitore finale e conferirà ben 6 premi oltre al montepremi finale. Ma al di là dei premi in palio, nella scuola di Maria De Filippi ciascuno dei 5 finalisti in gara porterà con sé a casa un bagaglio di crescita inestimabile, non solo in termini di tecnica nella propria categoria, canto o ballo, ma anche personale.

Così come è emerso in occasione dell’ultimo banchetto a cui hanno preso parte Deddy, Aka7even, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Un’occasione per trarre dei bilanci personali per i giovani artisti, quando manca ormai poco all’ultima sfida che li attende allo show di Canale 5.

Il discorso pre-finale ad Amici

Durante il banchetto, apparsi in tenuta a tema per la grande festa, i 5 finalisti hanno voluto dedicarsi a vicenda delle dichiarazioni, che hanno commosso il pubblico tv. A partire da Aka7even. Il cantante di Loca ha ringraziato tutti i compagni di viaggio per il fatto di averlo accettato per ciò che è, nel bene e nel male, senza mai giudicarlo né entrare nel merito dei 7 giorni vissuti in coma da piccolo: “Nessuno di voi si è permesso di toccare i miei punti deboli”.

Poi, la parola è passata ad Alessandro Cavallo, che ha augurato a tutti i compagni di studio di trovare la propria felicità nella vita, indipendentemente da ciò che accadrà nella vita per loro relativamente al percorso del talent.

Il discorso di Giulia Stabile, nonostante l’ansia che non le ha dato tregua neanche alla cena con i compagni di studio, invita tutti i finalisti a meditare sul fatto che non conta che la vittoria del talent sia per uno solo. “Il vincitore non esiste, o meglio sarà stato quello tra noi più compreso”, dichiara Giulia. Secondo la ballerina, alla finale non ci sono né vinti né vincitori, perché i finalisti sono uguali e diversi, in quanto talentuosi e artisti.

Poi la parola passa a Deddy, che nel discorso ricorda i momenti belli e meno belli condivisi nella scuola e le persone scoperte al di là degli artisti. Di Alessandro Deddy ricorderà sempre la dedizione nel ballo, di Giulia invece il momento in cui le promise che avrebbe punito l’amico Sangiovanni qualora lui l’avesse fatta soffrire. Di Aka7even, l’amicizia vissuta tra alti e bassi, poi evoluta in una competizione sana nella musica. E del compagno di squadra Sangiovanni, invece, le promesse che si sono fatti a vicenda e l’aiuto reciproco.

In vista della finale, Sangiovanni ha dichiarato di essere felice del percorso fatto insieme ai compagni di studio nella celebre scuola e soprattutto della scelta di mettersi al cospetto del giudizio altrui esibendosi in tv. Anche per il cantante di Tutta la notte non ci sono vinti né vincitore al talent-show.