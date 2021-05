Mancano pochi giorni alla semifinale di Amici 20 e intanto si registra un momento duro per uno dei favoriti dal pubblico alla vittoria del talent, si tratta di Deddy. Il barbiere 18enne in un collegamento con Rudy Zerbi ha ricevuto un duro rimprovero da parte dell’insegnante, che lo ha accusato di non studiare a dovere in vista della semifinale del talent. Il 18enne ha reagito alle accuse con un pianto liberatorio e con un secco “Non lo accetto”, scatenando così la delusione di Zerbi. Ad intervenire tra i due è stata Maria De Filippi, in un secondo collegamento con Deddy, il quale ha poi chiesto di incontrare Rudy Zerbi per rivolgergli delle scuse.

Amici 20, Deddy non ci sta alle accuse di Rudy Zerbi

Nel daytime settimanale in corso di Amici 20, sono andati in onda due collegamenti che vedono protagonista Deddy. Nel primo collegamento, Rudy Zerbi comunica a Deddy la sua delusione dovuta al fatto che a suo avviso il 18enne non avesse ancora preparato due brani previsti in scaletta per la semifinale e che non stesse studiando come dovrebbe: “Non hai studiato, non conosci due dei pezzi che dovevi avere e conoscere da due giorni. Sono da 2 giorni sull’mp3. Questo non lo chiamo impegno, ti senti cullato dagli streaming, ragiona su quello che vuoi, se veramente sei il barbiere che vuole fare il cantante”.

L’attacco del prof. è durissimo e Deddy, tra le lacrime, stenta a credere all’attacco del suo mentore, per poi rispondere a Zerbi con un secco: “Non ci sto”. Il 18enne, inoltre, spiega di aver lasciato che l’mp3 si caricasse per poi non accorgersi in tempo di avere già i brani oggetto di studio a disposizione.

Maria De Filippi parla al 18enne e gli spiega gli errori

A mediare tra Deddy e Rudy Zerbi, alla fine, è Maria De Filippi. In un collegamento avuto con la conduttrice nel daytime di Amici 20, infatti, il 18enne intende chiarire la sua posizione in merito al malinteso avuto con Rudy Zerbi sulla questione “mp3”.

“Ti giuro Maria ho lasciato l’mp3 e non so che confusione ho fatto, era nell’interesse mio farlo caricare, magari dovrò studiare di più per questo sbaglio non voluto, ma non è vero che mi sento arrivato”, sostiene il barbiere e giovane promessa della musica italiana, che intanto è stato messo sotto contratto da un’importante casa discografica.

Maria De Filippi ribatte facendo capire al 18enne di aver sbagliato nei modi con l’insegnante, non facendosi quindi capire: “Ti dissi che hai a volte degli atteggiamenti che non ti corrispondono quando sei in difficoltà. Fai un po’ il bullo di periferia. Ma non lo sei, ma non penso che Rudy sia convinto che tu sai di essere arrivato. A volte ti capita per difesa di fare così. Basta che lo chiami e ti chiarisci. Non so perché ti capita di far così quando vai in difficoltà”.

Il 18enne si scusa con Rudy Zerbi

A conti fatti, quindi, Deddy ha poi chiesto un incontro con il prof. Rudy Zerbi. Una volta raggiunto il talentscout, in saletta, il 18enne ha parlato al suo mentore a cuore aperto: “Avrei dovuto insistere per avere pronto l’mp3, mi scuso per questo, e non era mia intenzione apparire come quello non sono. Non mi sento una star e non penso di essere arrivato. Chiedo scusa, sto dormendo di meno e studiando di più”.

Per Rudy Zerbi l’impegno da parte del ragazzo deve aumentare man mano che si avvicina la finale di Amici 20, perché i tempi stringono, ma le scuse del 18enne sono accettate dal talentscout. “Fuori non le avrai queste cose, sei tu che ti devi preoccupare di essere pronto”, dichiara Rudy al pupillo Deddy, prima di salutarlo in vista della semifinale indicando il ciondolo della collana del 18enne barbiere: “Tieni quelle forbici sul cuore e rimani umile, ricorda sempre da dove vieni”.