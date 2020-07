Amici 20, Cassandra (malata di leucemia) fa il provino dall’ospedale e il video diventa virale sul web. La ragazza 21 di Frattamaggiore insegue il sogno di partecipare al talent Amici di Maria de Filippi e nei mesi scorsi aveva preso parte ai casting.

Il provino dall’ospedale di Cassandra, una ragazza malata di leucemia che sogna Amici di Maria de Filippi

Quando la passione per il canto è più forte di qualsiasi altra cosa, ci si può imbattere in ragazze come Cassandra, 21 anni che nella vita sogna di calcare il palco di Amici e magari di tenere concerti in tutto il mondo. La passione per la musica è stata più forte della leucemia, e non è riuscita a fermare la 21 enne che ha partecipato ai casting di Amici per la 20 esima edizione del talent.

Purtroppo a gennaio la triste notizia arriva come una doccia fredda: ha scoperto di avere la leucemia… E proprio durante la degenza in ospedale arriva la chiamata della redazione di Amici, per sostenere un altro provino. Il 3 luglio avrebbe dovuto prendere parte al provino, a Roma . “Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante, visto che studio canto da quando avevo 12 anni, e ci dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute”, ha raccontato a Il Mattino.

Il provino dalle stanze dell’Ospedale di Cassandra per Amici 20

Ma ecco che il personale medico ha l’idea di realizzare un provino via Skype, per dare la possibilità a Cassandra di prendere parte ai provini. Il brano scelto da Cassandra è di Alicia Keys:

“Nel giro di poche ore il video è diventato virale, superando ogni nostra aspettativa”. E così è arrivata anche la chiamata di Amici per fare un provino a distanza, attraverso Skype: “Ho spiegato che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione. Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype”.

Vi postiamo il video di Cassandra e le auguriamo che possa superare tutto alla grande, dalla malattia al provino. In bocca al lupo dolce Cassandra, che la vita ti sorrida.