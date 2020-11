Cosa succederà nella terza puntata di Amici 20? Le anticipazioni ci annunciano una prima eliminazione. Nella scuola di Maria De Filippi i ragazzi continueranno a far i conti con i loro professori. Da un lato vi saranno però coloro che li hanno scelti, dall’altro coloro che vorrebbero vederli cedere il banco a nuovi talenti. In questo clima si creerà una spaccatura sempre più netta fra Rudy Zerbi e Arisa. I due docenti sembrano fermi su posizioni diametralmente opposte. Arriveranno allo scontro? Si infiammeranno liti? Parte del pubblico non vede l’ora di vederli sbraitare. Nel frattempo Anna Pettinelli pare essersi schierata con Zerbi. Ecco cosa accadrà nella puntata di sabato 28 novembre 2020 in onda dalle 14:00 su Canale 5.

Amici 20 concorrenti eliminati e concorrenti in bilico: momenti difficili per i ragazzi

In settimana alcuni concorrenti di Amici 20 sono stati messi in discussione. Hanno così preso il via le prime sfide. Ad animare la terza puntata del talent di Canale 5 quindi sarà il duello fra Leonardo e Gregori. Per fortuna Leonardo riuscirà a tenersi stretto il suo banco. A decretare l’insindacabile verdetto saranno: Carlo Di Francesco e Federica Camba.

Ad avere la peggio, invece, sarà Giulio. Il cantante dovrà così cedere il banco a Deddy. Quest’ultimo, secondo quanto anticipato su Twitter dall’account Amici News, ha cantato un suo inedito ed una canzone di Mr Rain ottenendo un ottimo riscontro.

Le notizie per quanto riguarda gli allievi di canto non sono finite di certo qui. Arianna, dopo essersi rifiutata di fare le cover propostele da Zerbi, per cantare un suo inedito, verrà lasciata in attesa di giudizio. Ascoltata la maestra di canto dell’allieva ed appreso che quest’ultima non si impegna e non lavora come deve, Zerbi si prenderà del tempo per decidere se cacciarla o metterla in sfida.

Oltre a ciò altri allievi si esibiranno davanti i professori ottenendo, magari, il sì di Arisa e un parere completamente negativo da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. In settimana, come i fan ben sanno, c’è stato un piccolo battibecco fra Arisa e Zerbi. La prima ha ricordato di essere una interprete, al contrario dei suoi colleghi.

Per finire un celebre produttore si è collegato con la trasmissione da Los Angeles. Il discografico Michele Canova ha ascoltato gli inediti degli allievi. Non tutti però hanno ottenuto un giudizio positivo. Il primo a fare un buco nell’acqua è stato proprio Esa. A quanto pare il produttore non lavorerebbe sul brano proposto. Buone notizie per Leonardo che, invece, pare aver smosso l’interesse di Canova.

I ballerini di Amici 20: allievi e professionisti

Cosa accadrà ai ballerini? I giudizi di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si dimostreranno essere agli opposti. A soffrirne di più sarà forse Rosa. La ballerina è piacevolmente sostenuta dalla Cuccarini, ma aspramente criticata dalla Celentano. Sappiamo che la professoressa di danza classica fatica a cambiare idea. Il percorso di Rosa è dunque segnato? Forse sì. Per la Celentano è infatti una: “bella che non balla“.

Per finire si parlerà ancora una volta di Giulia e della cotta per il professionista Sebastian.