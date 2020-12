Sabato 19 dicembre nuovo appuntamento, prima della pausa natalizia, per lo Speciale di Amici 20 dove vedremo le sfide di alcuni allievi. Cosa è successo nella scuola di Maria De Filippi? Ieri 16 dicembre è stata registrata la nuova puntata che andrà in onda Sabato 19 alle ore 14.10 su Canale 5. Cosa è accaduto? Scopriamolo assieme, se invece non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti nella lettura perché sarà spoilerato cosa è accaduto in puntata.

Amici 20, anticipazioni puntata del 19 dicembre: allievi in sfida e una nuova regola nella scuola

Mercoledì 16 dicembre è stata registrata la nuova puntata di Amici 20 che ha visto in sfida parecchi allievi a causa del provvedimento disciplinare, voluto dalla produzione per le condizioni igieniche che lasciavano molto a desiderare all’interno della casetta in cui convivono i 16 allievi. Maria con una lettera ha comunicato ai ragazzi che la pulizia in quella casa era un miraggio e che tutti erano chiamati a pulire e alla fine si è deciso di mettere in sfida Aka7even – perché non ha partecipato alle pulizie – e altri tre allievi: Rosa, Arianna e Riccardo. Come saranno andate le sfide?

Novità importante ad Amici 20: arriva la giustificazione

Maria nel corso della puntata ha spiegato che è stata introdotta una nuova regola, ovvero la Giustificazione. Significa che un professore può giustificare un proprio allievo se pensa che non sia pronto per la sfida. Ad esempio, proprio nella registrazione di mercoledì (che noi vedremo sabato) Arisa ha giustificato Arianna per non farle fare la sfida. Ma l’allieva ha voluto farla ugualmente e l’ha vinta.

Amici 20, Rosa Di Grazia vince la sfida del provvedimento disciplinare

Dei tre allievi andati in sfida, anche Rosa di Grazia, ballerina di moderno, allieva di Lorella Cuccarini, vince la sfida. E poi ancora voti molto alti per il ballerino Samuele e Giulia Stabile, allievi di Veronica Peparini. Siparietto comico tra Giulia e Sebastian, il ballerino professionista di cui l’allieva è cotta, voluto da Maria De Felippi. In pratica mentre Sebastian si esibiva, Giulia si è seduta al centro della scena per ammirarlo.

Anticipazioni Amici 20: Deddy ed Esa hanno ottenuto il sì di due radio

Sempre nella puntata di Sabato 19, Aka7even vincerà la sfida nonostante non abbia avuto l’ausilio delle barre e dell’autotune. Evandro Ciaccia avrà l’opportunità di produrre un suo inedito con Michele Canova. E Deddy e Esa (prodotti nelle scorse settimane rispettivamente da Michele Canova e da un membro della Dark Polo Gang), hanno ottenuto il si da due radio RTL 102.5 e Radio Kiss Kiss per il passaggio nei network dei loro inediti.

Immancabile le liti tra i professori ad Amici 20

Stando a quanto riportato dal vicolo delle news, sono volate parecchie scintille tra i professori Rudy Zerbi e Arisa: il primo accusa la collega di dare troppi voti alti – non meritati – agli allievi. Alessandra Celentano, invece, ha tirato le orecchie all’unico ballerino del suo team: Tommaso. Gli ha dato 4 per la sua esibizione e la maestra ha suggerito a all’allievo di concentrarsi più sullo studio del classico che sui rapporti d’amicizia dentro la casetta.