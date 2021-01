Cosa ci dicono su Amici 20 le anticipazioni della registrazione di questa sera? Quali ospiti approderanno in studio sabato 9 gennaio 2021 per la nuova puntata del talent di Maria De Filippi in onda dalle 14:00 circa su Canale 5? Quali ragazzi rischieranno il loro posto nella scuola e chi di loro dovrà abbandonare il sogno di diventare famoso e raggiungere il proprio obiettivo, quello di vivere con il proprio talento? Ci saranno, secondo le ultime news, ben due eliminazioni mozzafiato che sicuramente faranno molto discutere. Zerbi si arrabbierà poi con un suo “alunno” e non gli ridarà la fatidica maglietta.

Amici 20 ospiti: il ritorno di Fabrizio Moro

Tutti pronti? Maria De Filippi per la prima puntata di Amici 20 del nuovo anno ha richiamato nel talent un cantante molto amato che, qualche anno fa, è stato docente di canto al fianco di Zerbi e ha infranto numerosi cuori. Di chi si tratta? Del bravissimo Fabrizio Moro.

Professore, ospite speciale, ma anche grande professionista pronto a duettare con i più giovani. Ad Amici 19, ad esempio, durante una delle puntate del Serale, Moro ha duettato con Jacopo e si è messo a disposizione del ragazzo per regalare a tutti una bellissima esibizione.

Cosa farà Moro questo sabato? Molto probabilmente approderà in studio solamente come semplice ospite, si esibirà per regalare a tutti forti emozioni e poi saluterà quel luogo che per diverso tempo è stato un po’ anche casa sua.

Due eliminazioni e tanti litigi: una puntata al cardiopalma

Partiamo subito con il dire che Kika e Riccardo sono stati eliminati. Come?

Il ballerino era già finito in sfida, a causa di un provvedimento disciplinare, prima di Natale. In puntata dunque arriverà finalmente l’ora di affrontare un nuovo talento pronto a prendere il suo banco. Il giovane Riccardo, però, non riuscirà ad impressionare il giudice e a tenersi stretto il suo posto nella scuola di Amici 20. Per questo motivo, nonostante tutti gli insegnamenti di Lorella Cuccarini, Riccardo dovrà abbandonare la scuola.

Kika, invece, è stata messa in sfida da Rudy e da Arisa. O meglio Rudy ha trovato una cantautrice molto brava e ha deciso che sarebbe dovuta entrare ad Amici 20. Per questo motivo il docente di canto ha proposto una sfida fra la ragazza e 3 allievi di Arisa che secondo lui non meritavano di proseguire il loro percorso. Ha lasciato, però, ad Arisa la possibilità di scegliere chi fra i tre sarebbe dovuto scontrarsi con la giovane.

La cantante e prof. del talent non è riuscita a prendere una decisione. Tutti e tre sono dunque finiti in sfida ovvero sia Kika che Raffaele ed Arianna. A giudicare la sfida è giunto Luca Dondoni, giornalista e critico musicale.

Rudy Zerbi dopo aver causato la prima eliminazione del nuovo anno nell’ambito del canto, ha anche messo in discussione Aka e San Giovanni. Proprio con quest’ultimo, perché suo alunno, Zerbi si è arrabbiato di più sottolineando di non aver visto l’impegno desiderato nell’ultima settimana. Per questo motivo ha pensato bene di metterlo sotto pressione e non ridargli la maglia.

Amici 20: Lorella Cuccarini assente per Covid-19

Infine Lorella Cuccarini assente durante la registrazione di Amici 20 e si è collegata da casa con il talent di Maria De Filippi. A quanto pare la docente di danza ha dovuto saltare l’appuntamento a causa del Covid-19.