Cosa ci dicono le anticipazioni di Amici 20 per la puntata di oggi, sabato 23 gennaio 2021? Cosa succederà sabato nel primo pomeriggio di Canale 5? Rosa riuscirò a passare la sfida. Maria De Filippi, invece, ospiterà in studio il bravissimo Michele Bravi. Ecco tutte le news il merito al talent dell’ammiraglia Mediaset in onda a partire dalle 14 alle 16, prima della nuova puntata di Verissimo.

Amici 20 anticipazioni e ospiti: Rosa Arianna

Sabato 23 gennaio 2021 assisteremo ad un momento delicato per gli allievi della scuola di Amici 20. Il Serale si avvicina ormai a passi da gigante ed i professori iniziano a pretendere sempre di più. Non c’è più margine di errore perché bisogna iniziare a scegliere i talenti che si giocheranno la vittoria del talent.

A finire sotto la lente di ingrandimento saranno soprattutto i cantanti. In primis i tre che si sono sfidati in settimana. Come riportato dalla pagina Amici News, su Twitter, dopo la registrazione di venerdì per la puntata del 23 gennaio, i professori riascolteranno Raffaele, Evandro ed Arianna. Nessuno di loro sarà costretto ad uscire. I tre ragazzi scopriranno la classica data dal televoto lampo settimanale. Arianna scoprirà dunque di essere arrivata all’ultimo posto e si sentirà nuovamente attaccata da Rudy Zerbi. Il docente sottolineerà la sua voglia di toglierle maglia e banco anche a causa del suo atteggiamento. Arisa, però, difenderò con le unghie e con i denti la sua alunna.

In puntata ci sarà modo di vedere i professori di canto battibeccare. A scontrarsi maggiormente saranno proprio Zerbi e Arisa, ma anche Anna Pettinelli dirà, senza peli sulla lingua, ciò che pensa. Altri cantanti si esibiranno con delle cover. Se da un lato Aka prenderà un ottimo voto, stupendo tutti i presenti, dall’altro Esa deluderà il suo stesso professore.

Ad ascoltare i ragazzi, in collegamento, vi sarà Linus per Radio Deejay. Altre news? Dalla registrazione è emerso come Rosa sia riuscita a superare la sfida.

Super ospite Michele Bravi: il nuovo singolo

Sabato vi sarà un grande ed attesissimo ritorno di Michele Bravi ad Amici. Il talent che ha sancito il suo ritorno nel mondo della musica ed in televisione avrà modo di lanciare il suo nuovo singolo.

Il cantante, infatti, ha scelto proprio il programma di Maria De Filippi, visto quanto lei gli sia stata vicina, per far ascoltare al pubblico televisivo, per la prima volta, il nuovo singolo intitolato Mantieni il bacio, un singolo apripista dell’album intitolato La geografia del buio in uscita dal prossimo 29 gennaio 2021.