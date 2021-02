Nuova registrazione di Amici 20. Nelle anticipazioni sugli ospiti per la puntata di sabato 20 febbraio 2021 si parla dell’arrivo in studio di Alberto Urso, uno dei tanti talenti usciti dal programma di Maria De Filippi con grande successo. I fan lo attendono con asia così come aspettano di vedere esibirsi i talenti di quest’anno. Ecco tutte le news in merito al programma pomeridiano di Canale 5. Cosa accadrà in puntata?

Amici 2021 ospiti: Alberto Urso presenta il nuovo singolo

Qualche settimana fa erano scoppiate polemiche per l’uscita del nuovo singolo di Alberto Urso e la mancata ospitata nella scuola di Amici 20. Vi avevamo detto che sicuramente il cantante avrebbe trovato modo di tornare a casa per promuovere il suo nuovo lavoro. E così sarà.

Sabato 20 febbraio 2021, infatti, Urso sarà in studio. Maria ne approfitterà per fare un nuovo scherzo a uno dei talenti di quest’anno. La conduttrice chiamerà Deddy per una sfida di intonazione. Ad entrare sarò però Alberto Urso pronto a cantare la parte finale di “Nessun dorma”. Impossibile dunque per Deddy vincere. Il giovane dovrò indossare una maglia rossa, ma dietro vi sarà scritto che il 9 marzo ci starà incontro virtuale per coloro che compreranno la seconda ristampa dell’album di Amici 20 intitolato Bro.

Poco dopo Alberto Urso canterà il nuovo brano intitolato Amarsi è un miracolo.

Spoiler sulla nuova puntata del talent di Canale 5

Come anticipato da Ilvicolodennenews.it nello studio di Amici 20, sabato 20 febbraio 2021, ne vedremo delle belle. Nell’ultima registrazione è successo davvero di tutto. Rudy Zerbi ha litigato come al solito con Anna Pettinelli e Arisa. Le loro divergenze riguardano sempre ciò che pensano dei ragazzi. Zerbi, però, da un lato, si è anche scagliato con la Pettinelli per aver mandato in sfida Leonardo e non Deddy che si era offerto. Come mai questa scelta?

Leonardo riesce a vincere la sfida giudicata da Charlie Rapino in collegamento da Londra. Il cantante, dopo settimana scorsa, ora acquisirà sicuramente maggior sicurezza e consapevolezza.

Lorella Cuccarini, invece, sospenderò la maglia a Martina. Cosa è accaduto con la ballerina che ha sempre sostenuto? A quanto pare alla docente di danza non è piaciuto che Martina abbia abbandonato le prove generali senza alcuna spiegazione. La mancanza di educazione e professionalità di Martina pare abbia profondamento offeso colei che l’ha sempre difesa e sostenuta. Ricordiamo infatti che Alessandra Celentano ha sempre detto che non avrebbe mai e poi mai dato la maglia alla ballerina.