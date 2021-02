Manca poco alla nuova puntata speciale del sabato pomeriggio di Amici 20. Cosa ci dicono le anticipazioni sugli ospiti di sabato 13 febbraio 2021? Cosa succederà nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ed in onda dalle 14:00 circa? Ecco tutte le news. Nello studio approderanno due nuove allieve e soprattutto Rocco Hunt e Ana Mena.

Amici 20 ospiti: Rocco Hunt e Ana Mena

Saranno Rocco Hunt e Ana Mena a far ballare il pubblico e gli allievi di Amici 20 nella puntata di sabato 13 febbraio 2021. Cosa accadrà in studio? I due artisti daranno prova del loro talento dopo aver fatto ballare tutti con il tormentone estivo ed aver avuto grande successo anche all’estero.

Come annunciato nel comunicato stampa ufficiale Rocco Hunt canterà Ti volevo dedicare e annuncerà il suo nuovo singolo intitolato Che me chiamme a fa? realizzato in collaborazione con Geolier ed in uscita dal 19 febbraio prossimo.

Con l’ingresso in studio di Ana Mena, infine, Rocco Hunt, si esibirà sulle note pluripremiato, tanto da ottenere il quarto platino, singolo A un passo dalla Luna.

Al contrario di quanto si aspettavano gli utenti social, dunque saranno Rocco Hunt e Ana Mena gli unici ospiti del talent di Canale 5 per questa puntata speciale. Ciò non esclude, però, che Alberto Urso, che ha presentato da poco un suo nuovo lavoro, non potrà essere ospite nelle prossime puntate. Niente polemiche dunque. Il programma di Maria De Filippi è ancora lungo e sicuramente l’ex talento di Amici avrà modo di tornare in studio.

Amici spoiler: le anticipazioni sulla registrazione

Nella scuola di Amici 20 sono entrate due nuove concorrenti, una cantante e una ballerina. Niente sfide per i ragazzi all’interno. Le due ragazze hanno ottenuto il banco per via della loro bravura. Già nella puntata di sabato inizieremo a conoscere dunque Serena e Gaia.

Cosa è accaduto però nella registrazione per sabato 13 febbraio 2021? Iniziamo con il dire che nessuno è stato eliminato. Secondo quanto spoilerato dal VicolodelleNews.it, Maria ha poi fatto annunci importanti sul Serale.

Mancano 4 settimane all’inizio della seconda fase del talent. Ad oggi pare che il numero sia illimitato e che tutti gli alunni avranno comunque modo di accedere alla nuova fase del programma per poi scontrarsi tra loro fino ad arrivare alla vittoria.

Inutile dire come la notizia abbia sollevato subito numerose ipotesi sui social. C’è aria di cambiamenti? Pare proprio di sì. Solitamente, infatti, in questo periodo eravamo già alle prese con esami di sbarramento, maglie colorate e quant’altro.

Altre news? I cantanti hanno avuto modo di ri-solleversi il morale, dopo le tensioni in settimana, grazie al cd con tutti i loro inediti. Leonardo, infine, ha vinto la sfida con se stesso. Rudy gli ha ridato la sua maglia.

Piccolo gossip? Come sa chi segue il day time nella scuola di Amici 20 sono nate diverse coppie. L’ingresso di Gaia ha però scatenato: Deddy, Sangiovanni e Aka7even. I tre ne hanno commentato la bellezza. Peccato però che le rispettive fidanzate si siano ingelosite. Una su tutte? Rosa che ha subito fatto a capire a Deddy che dovranno parlare quanto prima.