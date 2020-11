I suoi fans avranno certamente notato l’assenza, nella prima puntata di Amici 20, di Alberto Urso seduto con altri ex concorrenti del talent. Moltissimi fan, ma anche molti appassionati del talent di Maria De Filippi, si erano dunque chiesti sui social che fine avesse fatto il cantante. Qualcuno si era detto perfino felice del fatto che Urso si stesse staccando dal programma di Canale 5 per “camminare” con le sue gambe. Eppure.. Alberto Urso avrà un bel ruolo nella nuova edizione del talent. Quale? Ecco tutte le news in merito, in anteprima per i lettori di SuperGuidaTV.

Amici 20: Alberto Urso al lavoro per i nuovi talenti

Tenetevi forte. La news è davvero succulenta. Ad Amici 20 Alberto Urso avrà un ruolo importante. I fan non lo vedranno però spesso, anzi, forse molto poco. L’artista sarà infatti impiegato come “consulente” della trasmissione e lavorerà dunque per i ragazzi ovvero per i nuovi talenti di Maria De Filippi.

Cosa farà in soldoni il bravissimo e molto amato cantante? Ebbene sarà lui, insieme ad altri professionisti, a scegliere i brani dei ragazzi, gli arrangiamenti, i tagli, ecc, ecc …. Sarà Urso ad indicare quindi cosa fare e come farlo andando a studiare l’arrangiamento migliore o il taglio che meglio potrà mettere in risalto le caratteristiche dei vari cantanti.

Un compito importante. Urso lavorerà soprattutto nel dietro le quinte, ma non è detto che, ogni tanto, non potrà comparire anche in video. In fin dei conti i fan non aspettano altro che vederlo nuovamente su quel palco dove tutto ha avuto inizio. Non è la prima volta che Alberto Urso partecipa al talent in altra veste rispetto a quella di concorrente. Già dopo la sua vittoria aveva continuato a militare del programma presentandosi, come altri artisti, ai casting di Amici per individuare nuovi talenti.

Alberto Urso e Rudy Zerbi: un legame inossidabile

Che dietro al nuovo ruolo ci sia lo zampino di Rudy Zerbi? Fra i due è nato un legame inossidabile. Urso è presente molto spesso nelle Stories Instagram del professore di canto. Zerbi lo ha sempre tenuto d’occhio e lo ha seguito nel suo percorso post talent continuando ad informare fan e curiosi sui suoi progetti e su come si stava muovendo nel mondo della musica.

I due hanno spesso cenato o pranzato insieme, si sono fatti scherzi divertenti e hanno intrattenuto gli utenti social ottenendo ottimi riscontri.